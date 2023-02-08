Визит Путина в Волгоград: что осталось за кадрами встречи с губернатором Андреем Бочаровым





Приезд Владимира Путина в Волгоград и его участие в мероприятиях, посвященных знаменательной дате – 80-летию Победы в Сталинградской битве, по-прежнему остается одним из самых обсуждаемых не только на региональном, но и на федеральном уровнях. Как правило, за каждым жестом, каждым словом главы государства, его реакцией на собеседников и ситуации наблюдает целый пул политологов, политиков, общественников, чтобы оценить текущую обстановку, прикинуть шансы на «жизнь» сегодняшних политиков и сделать прогноз и даже ставки на будущее.

Стоит напомнить, что приезд главы государства в город-герой Волгоград до последнего оставался под вопросом. По большому счету, никто бы не удивился в нынешних условиях его отказу от поездки в регион. На деле же программа визита, опубликованная Кремлем за несколько дней до памятной даты, оказалась куда более богатой, чем многие ожидали. 2 февраля 2023 года Владимир Путин провел в Волгограде большую часть дня. Плотный график президента включал, помимо посещения Мамаева кургана, выступление в ЦКЗ и встречи. В том числе с губернатором Андреем Бочаровым, который, кстати, за все время руководства регионом общался с Владимиром Путиным куда чаще, чем остальные губернаторы вместе взятые за последние пару десятков лет.





Как известно из открытых источников, в частности, из опубликованной стенограммы, Владимир Путин обсуждал с губернатором Волгоградской области реализацию проектов на территории региона. Это то, что известно об официальной части встречи. Между тем, эксперты федерального уровня высказали предположение, что пребывание главы государства в Волгограде могло быть использовано и для обсуждения рабочих моментов функционирования властной вертикали. Такая мысль содержится в публикации «Независимой газеты» под названием – «Визит Путина в Волгоград оказался рабочим, выборы 2023 года выстраивают под 2024-й».

В частности, автор публикации Иван Родин так обосновывает свою мысль.

– Встреча Путина с губернатором Андреем Бочаровым показала, что последнему, видимо, не стоит беспокоиться насчет продления его управленческого мандата. Глава государства не спросил с главы региона за получившие федеральную известность коммунальные происшествия, более того, согласился с достоверностью всех упомянутых в его рапорте достижений. Полномочия Бочарова завершаются в 2024-м. Впрочем, Путин на прошлой неделе как раз продолжил уделять внимание тем, кому теоретически предстоит переизбираться в один с ним год. К примеру, видеоконференция с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым опять показала, что президент благоволит к плеяде региональных технократов образца 2019 года, – цитата из публикации издания.





Осмысливает прошедшее событие и волгоградский политолог и общественник Антон Лукаш, опубликовавший в социальной сети пост на эту тему.

– Некоторые политологические смыслы 2 февраля. Президент посвятил нашему региону свой полный рабочей день. Личная встреча Владимира Путина с Андреем Бочаровом продолжалась целый час, хотя прошлая встреча была недавно - осенью. Мы видим особое отношение Президента к Волгоградской области к губернатору, – констатирует политолог.

И обосновывает приведенные факты.

– Бочаров выполняет свои обещания по развитию региона и ему удалось вернуть области статус региона государственного значения - вся федеральная повестка и новости были из Волгоградской области. Мы видим, что Волгоград посещают первые лица страны, множество гостей, а общение показывает серьёзный положительный интерес к нашей области. Мне несколько друзей, соратников из Москвы, Питера, Краснодара, Ростова, Коми, с Сибири, Дальнего Востока, Центральной России в эти дни дозванивались. Основное – «Смотрели выступление Президента, про Сталинград, про Победу - очень круто организовали, впечатлило», – делится наблюдениями Лукаш.

И самое главное, на что он обращает внимание, – Волгоградской области есть что показать не только с позиций патриотизма и защиты исторической памяти, но и в части успешного социально-экономического развития, благоустройства территорий. И акцентирует внимание еще на одном моменте.

– На личной встрече Бочаров доложил президенту о десятилетней программе развития города, уверен, что в этом - электоральные смыслы, так как на языке большой политики означает одобрение участия в губернаторских выборах, – заявляет политолог.





Своим мнением о посещении президентом Волгограда поделился с ИА «Высота 102» и Ефим Шустерман, волгоградский журналист, заслуженный работник культуры РСФСР:

– Визит Путина в Волгоград 2 февраля можно оценивать с двух позиций. С одной стороны, приезд президента был вполне ожидаем и логичен в свете событий, связанных со знаменательной датой – 80-летием победы в Сталинградской битве. Президент отдал дань памяти погибшим защитникам Сталинграда, как до этого он принимал участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге, где вспоминали трагические события блокады северной столицы. Но нельзя забывать, что президент, как глава государства, ориентируется на будущие кадры, и в этом плане Волгоградская область также не является исключением. Хотя в этом году в регионе не запланированы выборные кампании, амплитуда происходящих событий заставляет уже присматриваться к различным ее вариантам.

И принятие 10-летней программы развития Волгограда как отправной точки для подъема всего региона, думаю, дает повод для определенных наблюдений, связанных с кадровым вопросом. Андрей Бочаров уже приступил к реализации 10-летнего плана вместе с главой Волгограда Владимиром Марченко, что может свидетельствовать о том, что губернатор уже принял для себя соответствующее кадровое решение относительно руководителя областного центра, – считает Ефим Михайлович.

Если внимательно изучить стенограмму встречи президента с волгоградским губернатором, то можно выделить два основных пункта, по которым уже сейчас в Волгоградской области идет активная работа, говорит Шустерман.

– Это реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья и дороги. По последнему могу открыть небольшую тайну – в Госдуме сейчас решается вопрос о реализации очередного этапа строительства мостового перехода через Волгу. Это говорит о том, что масштабных проектов в Волгоградской области может быть еще больше. В этом плане предположения о том, что Андрей Бочаров может уйти в правительство, или в какие-то министерства, или полпредом президента в ЮФО вместо Устинова, полномочия которого, кстати, продлили, не имеют под собой почвы, – рассуждает собеседник информагентства. – Я уверен, что, если не будет «команды сверху», если Андрею Бочарову дадут право выбора, то он непременно будет таким: он пойдет в 2024 году на выборы и останется в регионе. Кстати, такой прогноз я делал еще в начале января в своем телеграм-канале «Еще не вечер…» – задолго до визита президента в Волгоград, и, не скрою, все больше убеждаюсь в его обоснованности.

Резюмируя сказанное, Ефим Шустерман говорит, что визит Путина в Волгоград, лишь с одной стороны был протокольным мероприятием в рабочей повестке главы государства в рамках патриотических мероприятий, проходивших в Волгограде.

– С другой стороны, общение президента с главой региона, с людьми могло иметь еще одну задачу – сделать прицел на будущее в кадровом вопросе. Ведь избирательная кампания, по сути, уже идет, – заключает эксперт.

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Фото: пресс-служба Кремля