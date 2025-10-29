Транспорт

В Волгограде с 5 ноября прекратят работу дачные автобусы

Волгоград вслед за Волжским сообщил о прекращении работы маршрутов дачных автобусов с 5 ноября. Последние рейсы к СНТ, как уточнили в городской администрации, будут выполнены 2,3 и 4 ноября, передает V102.RU со ссылкой на мэрию.

12 дачных маршрутов, которые являются сезонными, в Волгограде обслуживает МУП «Метроэлектротранс». В дачный период автобусы доставляют горожан к 14 СНТ, расположенных в разных районах города. На маршрутах работают автобусы большой вместимости, где оплатить проезд можно транспортной картой «Волна». Принимаются и социальные проездные.


