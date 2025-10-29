Федеральные новости

Минобрнауки предложило запретить прием студентов с баллом ЕГЭ ниже 50

Минобрнауки подготовило проект приказа, предусматривающий запрет на прием в вузы на платные места студентов при среднем балле ЕГЭ ниже 50. 

— Предельное количество мест для платного приема приравнивается к нулю в следующих случаях: <...> значение среднего балла единого государственного экзамена лиц, принятых на обучение <...> по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2025–2026 учебном году, составило менее 50 баллов, — передает ТАСС со ссылкой на документ. 

Максимальное число платных мест в вузах будет соответствовать среднему количеству студентов, которые обучаются по договору на этом направлении в течение последних двух лет. 

До 5 ноября министерство направит в учебные заведения предложения о предельных объемах платного набора. На корректировку данного предложения у вуза будет всего пять дней. 

