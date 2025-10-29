Расследования

Уроженец Урюпинска Серебряков признал вину в подрыве автомобиля военного в Москве

29.10.2025 17:50
29.10.2025 17:50


Сегодня, 29 октября, Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела Евгения Серебрякова*, который обвиняется в подрыве автомобиля российского военного в Москве в 2024 году, сообщили в суде.

Серебрякову, который является уроженцем города Урюпинск Волгоградской области, инкриминируются несколько тяжких уголовных статей: ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

На первом судебном заседании фигурант уголовного дела полностью признал свою вину.

— Признаю себя в полном объеме виновным. Но мог бы довести свой умысел до конца, если бы приложил больше усилий, — передает из зала суда ТАСС слова Серебрякова*.

Напомним, что преступление на ул. Синявской в Москве было совершено 24 июля 2024 года. Следователи установили, что Евгений Серебряков разместил СВУ под автомобилем потерпевшего и покинул место происшествия. Привел в действие СВУ соучастник уроженца Урюпинска. Получив тяжелые ранения жертвы террористов – участник СВО и его супруга – выжили.

По данным следствия, в преступный сговор с организаторами преступлений бывший аналитик банка данных «ТВС Узбекистан» Евгений Серебряков вступил в 2024 году  в ходе переписки в онлайн-игре. После теракта Серебрякову обещали помощь – в частности, организацию его экстренного переезда из Московской области. На уроженца Урюпинска были изготовлены документы гражданина Украины, а в качестве вознаграждения полагалась сумма от 10 000 до 20 000 долларов США.

В материалах суда указано, что до подрыва автомобиля военного в Москве в 2024 году в качестве первого объекта преступного посягательства злоумышленники планировали взорвать машину следователя СК РФ, занимавшегося уголовными делами о противоправной деятельности представителей военно-политического руководства Украины, а также украинских силовых структур и членов радикальных националистических формирований.

В ходе встречи с организаторами преступления за пределами страны Серебряков получил 1400 долларов США на затраты, связанные с подготовкой к совершению теракта. Серебряков и другие участники преступной группы, выполнив все действия, направленные на совершение террористического акта, довести свой преступный умысел до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам.

Уголовное дело в отношении подрывника, который действовал в составе организованной группы, будет рассмотрено в закрытом режиме. Такое решение сегодня принял суд по ходатайству следствия. 

- Суд постановил удовлетворить ходатайство гособвинителя о проведении судебного следствия в закрытом режиме в связи с наличием сведений, содержащих государственную тайну в материалах дела. Оглашение данных потерпевших несет угрозу их безопасности, - цитирует судью ТАСС.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

