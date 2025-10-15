Главное

В Волгограде покинул пост реформатор общественного транспорта Сергей Комлев

В администрации Волгограда вновь произошли кадровые изменения. Свой пост покинул главный реформатор общественного транспорта региональной столицы, заместитель руководителя департамента городского хозяйства, курирующий транспортные вопросы Сергей Комлев. Накануне информация о нём исчезла с официального сайта мэрии.

- Сергей Леонидович Комлев покинул занимаемую должность заместителя руководителя департамента городского хозяйства, написав заявление об увольнении, - уточнили журналистам в пресс-службе администрации муниципалитета.

По информации ИА «Высота 102», Сергей Комлев ушёл на повышение, получив пост в администрации Волгоградской области. Он назначен на должность заместителя начальника управления реализации приоритетных проектов аппарата губернатора. Кроме того, указом главы региона он занял пост заместителя руководителя созданной накануне рабочей группы по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры Волгоградской области.

Именно на руководство Сергея Комлева пришлись наиболее резонансные транспортные реформы по ликвидации существующих и запуску новых автобусных маршрутов, демонтажу в Кировском районе остатков троллейбусной инфраструктуры, передаче городских трамваев в концессию и запуску первого в областном центре электробусного маршрута.

Отметим, в 2024 году Сергей Комлев недолгое время занимал пост руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда, однако затем вернулся на должность заместителя. В настоящее время освободившееся место заняла Милайим Асланова.

