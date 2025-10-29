«Вышел с работы и исчез»: в Волгограде полмесяца ищут пропавшего пенсионера

В Волгограде уже третью неделю разыскивают 65-летнего мужчину. По данным волонтеров ЛизаАлерт, Олег Петрович Солонухо исчез 13 октября. Как стало известно ИА «Высота 102», он ушел с работы на улице Неждановой в Ворошиловском районе, но домой так и не вернулся. Приметы пропавшего: рост 168 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светлые с проседью.

В день исчезновения был одет в черную куртку, серую кофту, серо-голубую футболку, черные джинсы. Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом мужчине, просят поделиться информацией по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.







