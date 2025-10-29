Происшествия

«Вышел с работы и исчез»: в Волгограде полмесяца ищут пропавшего пенсионера

Происшествия 29.10.2025 18:35
0
29.10.2025 18:35


В Волгограде уже третью неделю разыскивают 65-летнего мужчину. По данным волонтеров ЛизаАлерт, Олег Петрович Солонухо исчез 13 октября. Как стало известно ИА «Высота 102», он ушел с работы на улице Неждановой в Ворошиловском районе, но домой так и не вернулся. Приметы пропавшего: рост 168 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светлые с проседью.

В день исчезновения был одет в черную куртку, серую кофту, серо-голубую футболку, черные джинсы. Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом мужчине, просят поделиться информацией по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.


Лента новостей

19:30
Депутат Госдумы Гимбатов потребовал защитить россиян от «одичалых тварей»Смотреть фотографии
19:01
«Мы мечтали о первом месте!»: волгоградцы выиграли международный турнир по эстетической гимнастике Смотреть фотографии
18:35
«Вышел с работы и исчез»: в Волгограде полмесяца ищут пропавшего пенсионераСмотреть фотографии
18:22
В Волгограде простятся с настоятелем храма-часовни в ГорсадуСмотреть фотографии
17:50
Уроженец Урюпинска Серебряков признал вину в подрыве автомобиля военного в МосквеСмотреть фотографии
17:12
Расписание волгоградских пригородных поездов изменится в ноябреСмотреть фотографии
16:57
Волгоградцы пожаловались Мизулиной на отсутствие мобильного интернетаСмотреть фотографии
16:34
Минобрнауки предложило запретить прием студентов с баллом ЕГЭ ниже 50Смотреть фотографии
16:01
«В квартире страшно – холод, крысы и мрак»: прокуратура проверит условия жизни семьи участника СВО из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:36
Волгоградское УФАС внесло в черный список подрядчика за отказ сносить двухэтажкуСмотреть фотографии
15:13
Тирана-рецидивиста задержали после смерти волгоградкиСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде с 5 ноября прекратят работу дачные автобусыСмотреть фотографии
13:51
Верховный суд рассмотрит жалобу Никиты Журавеля на 14-летнее заточение в закрытом режимеСмотреть фотографии
13:33
Штраф в 3 миллиарда из-за коррупции наложили на компанию по иску из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:58
Губернатор Бочаров и глава ДОСААФ Добряков обсудили форматы патриотического воспитанияСмотреть фотографии
12:21
Из Волгограда выдворили в Узбекистан и Таджикистан 48 нелегаловСмотреть фотографии
11:54
Четверо бойцов СВО из Жирновского района посмертно награждены орденами МужестваСмотреть фотографии
11:34
Группа чернобыльцев в Волгоградской области добилась индексации выплат в судеСмотреть фотографии
11:29
80 обитаемых норок реликтовой выхухоли нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:27
Машина всмятку: в Волжском водитель «Лады» погиб после наезда на деревоСмотреть фотографии
10:10
Дачные маршруты в Волжском прекратят работу с 5 ноябряСмотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом 29 октября включат тревожные сиреныСмотреть фотографии
09:30
За границу не смогли выехать 738 волгоградцев из-за долга по электроэнергииСмотреть фотографии
09:16
Смертельный вирус нашли у коров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:44
Под Волгоградом Россельхознадзор забраковал 6 кг фермерского творогаСмотреть фотографии
08:25
В Волгограде суд обязал собственника квартиры демонтировать кондиционерСмотреть фотографии
08:11
Глава Иловлинского района слег перед новым уголовным процессомСмотреть фотографии
08:03
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:43
Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службуСмотреть фотографии
07:22
Скандал с разделением учеников на малоимущих и «детей участников СВО» разразился в РостовеСмотреть фотографии
 