



В Волгоградской области родным погибших при выполнении боевых задач участников СВО передали государственные награды. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на главу Жирновского района Петра Мармуру, церемония прошла сегодня, 29 октября.

Согласно опубликованной информации, указом президента России Владимира Путина орденами Мужества отмечены посмертно четверо участников специальной военной операции из Жирновского района:

Иван Иванович Головков





Алексей Витальевич Глатков





Максим Александрович Сидельников





Александр Александрович Ротанов

– Эти люди остались верными своему долгу и присяге, они стали настоящим символом мужества и патриотизма. Их имена навсегда останутся в памяти и сердцах жителей Жирновского района, – говорится в официальном сообщении администрации района. – Пусть память о них живет вечно. Вечная слава и благодарность героям! Низкий поклон родителям, воспитавшим достойных сыновей!