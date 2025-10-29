Расписание волгоградских пригородных поездов изменится в ноябре

В связи с предстоящим празднованием Дня народного единства 1 ноября движение пригородных поездов в Волгоградской области будет организовано по расписанию рабочего дня, а 3 и 4 ноября - по расписанию выходного дня. В Приволжской железной дороге также предупредили, что некоторые рейсы пригородных поездов перенесены на другие даты:
Петров Вал – Ильмень (и обратно)
Петров Вал – Камышин (и обратно)
Волгоград-1 – Кривомузгинский,
Волгоград-1 – Ложки
Волгоград-1 – Петров Вал (и обратно)
Арчеда – Алексиково (и обратно)
Алексекиво - Урюпино (и обратно)
Чернышков – Морозовская.