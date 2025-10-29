Общество

Расписание волгоградских пригородных поездов изменится в ноябре

Общество 29.10.2025 17:12
0
29.10.2025 17:12


В связи с предстоящим празднованием Дня народного единства 1 ноября движение пригородных поездов в Волгоградской области будет организовано по расписанию рабочего дня, а 3 и 4 ноября - по расписанию выходного дня. В Приволжской железной дороге также предупредили, что некоторые рейсы пригородных поездов перенесены на другие даты:

Петров Вал – Ильмень (и обратно)

Петров Вал – Камышин (и обратно)

Волгоград-1 – Кривомузгинский,

Волгоград-1 – Ложки

Волгоград-1 – Петров Вал (и обратно)

Арчеда – Алексиково (и обратно)

Алексекиво - Урюпино (и обратно)

Чернышков – Морозовская.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.10.2025 19:30
Общество 29.10.2025 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 18:22
Общество 29.10.2025 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 16:57
Общество 29.10.2025 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 15:36
Общество 29.10.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 12:58
Общество 29.10.2025 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 12:21
Общество 29.10.2025 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 11:54
Общество 29.10.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 11:34
Общество 29.10.2025 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 10:27
Общество 29.10.2025 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 09:40
Общество 29.10.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 09:30
Общество 29.10.2025 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.10.2025 09:16
Общество 29.10.2025 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 08:44
Общество 29.10.2025 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 08:25
Общество 29.10.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 08:03
Общество 29.10.2025 08:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:30
Депутат Госдумы Гимбатов потребовал защитить россиян от «одичалых тварей»Смотреть фотографии
19:01
«Мы мечтали о первом месте!»: волгоградцы выиграли международный турнир по эстетической гимнастике Смотреть фотографии
18:35
«Вышел с работы и исчез»: в Волгограде полмесяца ищут пропавшего пенсионераСмотреть фотографии
18:22
В Волгограде простятся с настоятелем храма-часовни в ГорсадуСмотреть фотографии
17:50
Уроженец Урюпинска Серебряков признал вину в подрыве автомобиля военного в МосквеСмотреть фотографии
17:12
Расписание волгоградских пригородных поездов изменится в ноябреСмотреть фотографии
16:57
Волгоградцы пожаловались Мизулиной на отсутствие мобильного интернетаСмотреть фотографии
16:34
Минобрнауки предложило запретить прием студентов с баллом ЕГЭ ниже 50Смотреть фотографии
16:01
«В квартире страшно – холод, крысы и мрак»: прокуратура проверит условия жизни семьи участника СВО из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:36
Волгоградское УФАС внесло в черный список подрядчика за отказ сносить двухэтажкуСмотреть фотографии
15:13
Тирана-рецидивиста задержали после смерти волгоградкиСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде с 5 ноября прекратят работу дачные автобусыСмотреть фотографии
13:51
Верховный суд рассмотрит жалобу Никиты Журавеля на 14-летнее заточение в закрытом режимеСмотреть фотографии
13:33
Штраф в 3 миллиарда из-за коррупции наложили на компанию по иску из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:58
Губернатор Бочаров и глава ДОСААФ Добряков обсудили форматы патриотического воспитанияСмотреть фотографии
12:21
Из Волгограда выдворили в Узбекистан и Таджикистан 48 нелегаловСмотреть фотографии
11:54
Четверо бойцов СВО из Жирновского района посмертно награждены орденами МужестваСмотреть фотографии
11:34
Группа чернобыльцев в Волгоградской области добилась индексации выплат в судеСмотреть фотографии
11:29
80 обитаемых норок реликтовой выхухоли нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:27
Машина всмятку: в Волжском водитель «Лады» погиб после наезда на деревоСмотреть фотографии
10:10
Дачные маршруты в Волжском прекратят работу с 5 ноябряСмотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом 29 октября включат тревожные сиреныСмотреть фотографии
09:30
За границу не смогли выехать 738 волгоградцев из-за долга по электроэнергииСмотреть фотографии
09:16
Смертельный вирус нашли у коров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:44
Под Волгоградом Россельхознадзор забраковал 6 кг фермерского творогаСмотреть фотографии
08:25
В Волгограде суд обязал собственника квартиры демонтировать кондиционерСмотреть фотографии
08:11
Глава Иловлинского района слег перед новым уголовным процессомСмотреть фотографии
08:03
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:43
Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службуСмотреть фотографии
07:22
Скандал с разделением учеников на малоимущих и «детей участников СВО» разразился в РостовеСмотреть фотографии
 