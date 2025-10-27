Зюганов: переименовать Волгоград в Сталинград могут в этом году





Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью «Российской газете» заявил, что ожидает переименования города-героя Волгограда в Сталинград до конца текущего 2025 года. При этом политик вновь ссылается на итоги опроса, согласно которым 80% респондентов, как и он, поддерживают эту идею.

Напомним, что свою неотступную идею Геннадий Зюганов ранее озвучил главе российского государства Владимиру Путину, на что получил ответ о том, что решение о переименовании города должны принимать его жители. Позже Зюганов высказался о том, что возвращение на карту России Сталинграда – все же национальный вопрос и решать его не должны лишь одни волгоградцы.

Эту же идею, собственно, Зюганов транслирует вновь. При этом лидер КПРФ на уточняющий вопрос журналистов о том, нужно ли менять названия других городов, ответил отрицательно. Как передает «РГ», по мнению политика, Нижнему Новгороду, например, возвращать название «Горький» не стоит.

– Нельзя увлекаться, – цитирует издание Геннадия Зюганова.

Вспоминая об итогах опроса, о происхождении которого не сообщается, но который, по словам лидера КПРФ, показал колоссальную поддержку идеи переименования Волгограда в Сталинград (80%), Зюганов заявил: «Это было нормально воспринято, поймут. Только надо объяснить людям».

Ранее российский режиссер Карен Шахназаров подчеркнул, что вопрос переименования Волгограда в Сталинград – несвоевременный. По его мнению, в настоящее время в России есть масса других задач и проблем, требующих консолидации и усилий.