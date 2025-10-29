Происшествия

Волгоградцы в пылу страстей сожгли собственный дом

Происшествия 29.10.2025 20:50
0
29.10.2025 20:50


В Николаевском районе Волгоградской области в результате ссоры сожителей выгорел частный дом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону. Полицейские уже задержали мужчину,  который переусердствовал с «аргументами». 

По информации пресс-службы волгоградского Главка МВД, пожар произошел в одном из поселков 26 октября. Приехавшим на пепелище полицейским вскоре стала ясна вся картина происшествия. Оказалось, что возгоранию дома предшествовала ссора между 49-летним и 53-летней сожителями. 

– В ходе конфликта, с целью напугать женщину, мужчина поджог синтетическое одеяло и ковёр. Огонь мгновенно стал распространяться по дому. Своими силами погасить пламя сожителям не удалось, – рассказали в полиции. – Дом сгорел полностью.  

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.167 УК РФ – «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

