Верховный суд рассмотрит жалобу Никиты Журавеля на 14-летнее заточение в закрытом режиме

29.10.2025 13:51
Верховный суд РФ рассмотрит жалобу осужденного за госизмену волгоградца Никиты Журавеля на вступивший в законную силу приговор 4 декабря. Эта информация появилась в картотеке суда. Заседание, назначенное на 10 ч. утра, пройдет в закрытом режиме.

Напомним, в апреле этого года Третий апелляционный суд в Сочи оставил в силе приговор бывшему студенту волгоградского вуза, который был осужден в ноябре 2024 года за госизмену. Дело рассматривалось в Волгоградском облсуде. По совокупности волгоградцу было назначено 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что Журавель в 2023 году передал спецслужбам Украины видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС России, а также видео  с пролетающими самолетами военного назначения. Также осужденный сообщил данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Министерства обороны России.

До суда по делу о госизмене Никита Журавель был осужден Висаитовским районным судом Грозного за хулиганство и оскорбление чувств верующих – он сжег Коран и зафиксировал свои действия на видео. Волгоградец получил 3,5 года лишения свободы. Наказание он отбывал в Чечне. В этот период в отношении него было возбуждено уголовное дело уже по более серьезной статье.



