Тирана-рецидивиста задержали после смерти волгоградки

Расследования 29.10.2025 15:13
В Волгограде задержан 51-летний местный житель, подозреваемый в причинении смерти своей сожительнице. Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 22 октября в квартире одного из домов поселка Веселая Балка в Кировском районе, сообщили V102.RU в следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил 58-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась.

Расследование установило, что задержанный уже был судим за аналогичное преступление. Осенью 2023 года он получил условный срок за причинение тяжкого вреда здоровью свой сожительнице. Тогда женщина выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Подозреваемый полностью признал свою вину. По ходатайству следствия он заключен под стражу. 


