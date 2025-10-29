Волгоградское УФАС внесло в черный список подрядчика за отказ сносить двухэтажку

Волгоградское УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Инженерсервис» из города Горно-Алтайск. Эта фирма еще зимой выиграла конкурс на снос аварийного двухэтажного дома в Красноармейском районе Волгограда, но сорвала все сроки. В итоге контракт был расторгнут, сообщает V102.RU.

Соответствующее обращение в УФАС поступило от МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» администрации Волгограда, которое и приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта из-за существенных нарушений его условий подрядчиком.

Так, по условиям, ООО «Инженерсервис» в срок до 31 мая 2025 года предстояло выполнить комплекс работ по сносу аварийного многоквартирного дома №54 на ул. им. Сулеймана Стальского в Красноармейском районе.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла более 1,5 миллиона рублей, но подрядчик снизил цену закупки на 60% - до 622 тысяч и победил.

- При заключении контракта были применены антидемпинговые меры, - поясняет УФАС. - Нерадивый подрядчик так и не приступил к сносу аварийного жилья, за что включён антимонопольным органом в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года.

Фото из архива V102.RU





