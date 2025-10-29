В Волгограде простятся с настоятелем храма-часовни в Горсаду





В Волгограде простятся с настоятелем храма-часовни Урюпинской иконы Божией, расположенной в Горсаду, протоиереем Василием Сединым. Как рассказали в пресс-службе Волгоградской епархии, пастырь скончался 28 октября на 78-ом году жизни.

Василий Седин родился 18 марта 1948 года в поселке Мамлютка Северо-Казахстанской области в семье рабочего. В 1970 году переехал в Алма-Ату, где работал на стройке и одновременно нес послушание иподиакона в Никольском соборе. Был в браке с супругой, в котором родились трое сыновей, двое из которых стали священнослужителями.

В 1974 году был призван в армию, а после демобилизации работал в Епархиальном управлении. В 1977 году был рукоположен в диакона, а после в пресвитера.

Нес свое служение в Алма-Атинской, Чимкентской, Екатеринбургской, Пензенской епархиях, а с 1999 года — в Волгоградской епархии. С 2002 года и до самой кончины служил настоятелем храма-часовни Урюпинской иконы Божией Матери в Волгограде.

Отпевание состоится 30 октября в храме Урюпинской иконы Божией Матери. Начало богослужения в 8:00.

Фото: Волгоградская епархия / t.me