Общество

В Волгограде простятся с настоятелем храма-часовни в Горсаду

Общество 29.10.2025 18:22
0
29.10.2025 18:22


В Волгограде простятся с настоятелем храма-часовни Урюпинской иконы Божией, расположенной в Горсаду, протоиереем Василием Сединым. Как рассказали в пресс-службе Волгоградской епархии, пастырь скончался 28 октября на 78-ом году жизни. 

Василий Седин родился 18 марта 1948 года в поселке Мамлютка Северо-Казахстанской области в семье рабочего. В 1970 году переехал в Алма-Ату, где работал на стройке и одновременно нес послушание иподиакона в Никольском соборе. Был в браке с супругой, в котором родились трое сыновей, двое из которых стали священнослужителями. 

В 1974 году был призван в армию, а после демобилизации работал в Епархиальном управлении. В 1977 году был рукоположен в диакона, а после в пресвитера. 

Нес свое служение в Алма-Атинской, Чимкентской, Екатеринбургской, Пензенской епархиях, а с 1999 года — в Волгоградской епархии. С 2002 года и до самой кончины служил настоятелем храма-часовни Урюпинской иконы Божией Матери в Волгограде.

Отпевание состоится 30 октября в храме Урюпинской иконы Божией Матери. Начало богослужения в 8:00. 

Фото: Волгоградская епархия / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.10.2025 19:30
Общество 29.10.2025 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 17:12
Общество 29.10.2025 17:12
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 16:57
Общество 29.10.2025 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 15:36
Общество 29.10.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 12:58
Общество 29.10.2025 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 12:21
Общество 29.10.2025 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 11:54
Общество 29.10.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 11:34
Общество 29.10.2025 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 10:27
Общество 29.10.2025 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 09:40
Общество 29.10.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 09:30
Общество 29.10.2025 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.10.2025 09:16
Общество 29.10.2025 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 08:44
Общество 29.10.2025 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 08:25
Общество 29.10.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 08:03
Общество 29.10.2025 08:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:30
Депутат Госдумы Гимбатов потребовал защитить россиян от «одичалых тварей»Смотреть фотографии
19:01
«Мы мечтали о первом месте!»: волгоградцы выиграли международный турнир по эстетической гимнастике Смотреть фотографии
18:35
«Вышел с работы и исчез»: в Волгограде полмесяца ищут пропавшего пенсионераСмотреть фотографии
18:22
В Волгограде простятся с настоятелем храма-часовни в ГорсадуСмотреть фотографии
17:50
Уроженец Урюпинска Серебряков признал вину в подрыве автомобиля военного в МосквеСмотреть фотографии
17:12
Расписание волгоградских пригородных поездов изменится в ноябреСмотреть фотографии
16:57
Волгоградцы пожаловались Мизулиной на отсутствие мобильного интернетаСмотреть фотографии
16:34
Минобрнауки предложило запретить прием студентов с баллом ЕГЭ ниже 50Смотреть фотографии
16:01
«В квартире страшно – холод, крысы и мрак»: прокуратура проверит условия жизни семьи участника СВО из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:36
Волгоградское УФАС внесло в черный список подрядчика за отказ сносить двухэтажкуСмотреть фотографии
15:13
Тирана-рецидивиста задержали после смерти волгоградкиСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде с 5 ноября прекратят работу дачные автобусыСмотреть фотографии
13:51
Верховный суд рассмотрит жалобу Никиты Журавеля на 14-летнее заточение в закрытом режимеСмотреть фотографии
13:33
Штраф в 3 миллиарда из-за коррупции наложили на компанию по иску из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:58
Губернатор Бочаров и глава ДОСААФ Добряков обсудили форматы патриотического воспитанияСмотреть фотографии
12:21
Из Волгограда выдворили в Узбекистан и Таджикистан 48 нелегаловСмотреть фотографии
11:54
Четверо бойцов СВО из Жирновского района посмертно награждены орденами МужестваСмотреть фотографии
11:34
Группа чернобыльцев в Волгоградской области добилась индексации выплат в судеСмотреть фотографии
11:29
80 обитаемых норок реликтовой выхухоли нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:27
Машина всмятку: в Волжском водитель «Лады» погиб после наезда на деревоСмотреть фотографии
10:10
Дачные маршруты в Волжском прекратят работу с 5 ноябряСмотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом 29 октября включат тревожные сиреныСмотреть фотографии
09:30
За границу не смогли выехать 738 волгоградцев из-за долга по электроэнергииСмотреть фотографии
09:16
Смертельный вирус нашли у коров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:44
Под Волгоградом Россельхознадзор забраковал 6 кг фермерского творогаСмотреть фотографии
08:25
В Волгограде суд обязал собственника квартиры демонтировать кондиционерСмотреть фотографии
08:11
Глава Иловлинского района слег перед новым уголовным процессомСмотреть фотографии
08:03
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:43
Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службуСмотреть фотографии
07:22
Скандал с разделением учеников на малоимущих и «детей участников СВО» разразился в РостовеСмотреть фотографии
 