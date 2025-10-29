



В Волгограде сегодня, 29 октября, прошло очередное заседание по уголовному делу 74-летнего Александра Пака, обвиняемого в убийстве многодетной Екатерины Буравлевой. Как сообщает ИА «Высота 102», сторона защиты сегодня смогла представить лишь одного свидетеля – сурдолога, проводившую обследование водителя BMW в апреле 2025 года. По данным корреспондента информагентства, допрос специалиста длился всего несколько минут. Затем заседание продолжилось без присяжных.

Напомним, что ранее в ходе допросов свидетелей защиты уже звучали заявления от специалистов, приглашенных адвокатами Пака о том, что он имеет проблемы со здоровьем органов зрения и слуха. Сегодня в начале заседания подсудимый, ссылаясь на плохой слух, попросил пододвинуть к себе звуковое оборудование.

Адвокаты Пака попросили сурдолога Анастасию Рубцову дать оценку заключению специалиста, сделанному в ноябре 2024 года – вскоре после ДТП и возбуждения уголовного дела.

Адвокат Касевич:

– В материалах уголовного дела имеется документ об обследовании подсудимого, которое состоялось 1 ноября 2024 года. Как лицо, которое компетентно в области медицины, связанной с обследованием и постановкой диагноза слуха, попрошу вас ознакомиться с документом и ответить на вопрос, соответствует ли этот диагноз с тем, который установили вы, исследовав органы слуха Пака? И если этот диагноз соответствует, то имеется ли динамика между ноябрем 2024 года и апрелем 2025 года, когда вы обследовали Пака?

Свидетель Рубцова:

– Я не эксперт, я врач, поэтому не могу оценивать другого врача. Хроническая сенсоневральная тугоухость первой и второй степени – другого врача. Заключение, которое я давала 1 апреля – хроническая нейросенсорная тугоухость первой степени на правое ухо и второй степени на левое. Заявлять, что они одинаковые может только эксперт, поскольку я не знаю на каком оборудовании и каким врачом проводились данные заключения.

Далее свидетель Рубцова пояснила, что аппараты, с помощью которых проводятся исследования, могли быть разными, что могло повлиять и на результаты исследований, а точнее – разницу заключений. Именно поэтому специалист отказалась сравнивать собственные выводы о состоянии здоровья Пака и своих коллег, снимая с себя такую ответственность. На этом допрос единственного свидетеля защиты завершился, сообщает корреспондент ИА «Высота 102».

После допроса эксперта присяжные заседатели покинули зал в Волгоградском областному суде, а адвокаты Пака выступили с ходатайством о вызове в суд для допроса начальника Волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Напомним, что ранее в суде выступил Дмитрий Марченко – заведующий отделом сложных экспертиз бюро судебно-медицинской экспертизы. Однако, как заявили сегодня в суде адвокаты обвиняемого в убийстве, они сомневаются в компетентности данного свидетеля. Более того, один из защитников Пака прямо заявил судье Дмитрию Туленкову о том, что эксперт якобы врет.

Адвокат Кварталов:

– Ваша честь, у нас был к нему конкретный вопрос, каким образом была назначена криминалистическая экспертиза одежды, кто ее назначил, кто ему дал такое распоряжение, кто разъяснял ответственность? В ответ мы не услышали четких разъяснений. Поэтому хотелось бы допросить того, кто отвечает за эти тонкости [начальника бюро СМЭ].

Адвокат Касевич:

– То есть понять процессуальный порядок назначения данной экспертизы. Марченко не мог ответить на данные вопросы, не в связи с отсутствием знаний, а в силу отсутствия полномочий и обязанностей по поручению и производству той или иной экспертизы. Права, обязанности и полномочия есть только у руководителя организации или его заместителя. Поэтому хотелось бы допросить именно руководителя бюро.

Судья Туленков:

– У вас интересная связь полномочий и знаний. Отсутствие полномочий исключает наличие знаний о процедуре назначения экспертизы?

Адвокат Кварталов:

– Ваша честь, вопрос имеет сугубо процессуальный характер. Нас знания Марченко не интересует, в принципе. Я считаю, что господин Марченко врет.

Находившаяся в зале суда представитель гособвинения, передает корреспондент ИА «Высота 102» возражала против ходатайства защитников Пака о вызове в суде более компетентного, по их мнению, специалиста.

– Ваша честь, возражаем по поводу удовлетворения заявленного ходатайства со стороны зашиты. Все необходимые вопросы сторона защиты задала Марченко. Кроме того, на все вопросы, которые были поставлены перед Марченко, были даны ответы. Несогласие с ответами Марченко не является основанием для вызова руководства экспертного учреждения. Более того, сторона защиты лишена возможности самостоятельно обеспечивать явку необходимого лица.

Адвокат Касевич:

– Мы не ходатайствовали о вызове Марченко, он явился самостоятельно. Никто о его вызове не ходатайствовал.

Адвокат Кварталов:

– Нам удовлетворили ходатайство на вызов руководства. Марченко же явился сам.

Судья Дмитрий Туленков разделил мнение прокурора и отказал в вызове в су руководителя областного бюро СМЭ.

– В ходе судебного разбирательства был проведен опрос эксперта Марченко, который в достаточной степени ответил на вопросы, затрагиваемые стороной зашиты.

Затем адвокаты Пака ходатайствовали о проведении новой экспертизы по вопросу установления смерти потерпевшей Буравлевой. Сторона обвинения попросила отказать в полном объеме.

Прокурор:

– В судебном заседании допрашивался эксперт Головкина, которая подтвердила выводы, изложенные в экспертном заключении, а также по порядку проведения экспертного исследования допрашивался эксперт Марченко. При этом обращу внимание, что эксперт Марченко указал, что обязанностью эксперта является изучение всех моментов, которые предоставляются на экспертизу, что фактически и было сделано в рамках проводимого экспертного исследования. Доводы стороны защиты о том, что механизм образования телесных повреждений Буравлевой представился экспертом без использования специальных познаний в области медицины противоречит исследованию, где указано, что эксперт, проводивший экспертизу, имеет высшее образование.

Судья Дмитрий Туленков отказал в удовлетворении ходатайства о назначении по делу повторной экспертизы. Каких-либо оснований сомневаться в уже сделанных выводах экспертов не имеется, – согласился он с представителем гособвинения.

На этом 29 октября очередное заседание по делу Александра Пака завершилось. Запланированное на 30 октября не состоится по причине неготовности стороны защиты. Следующие заседания пройдут после праздничных выходных.

Напомним, что потерпевшие надеются на справедливое решение суда по уголовному делу. Согласно по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга), 74-летнему Александру Паку грозит до 20 лет лишения свободы.