Владимир Путин в Волгограде без малого час общался с молодежью: видео





В Волгограде президент России Владимир Путин встретился с представителями общественных и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва». Как сообщает ИА «Высота 102», общение главы государства с молодежью длилось без малого час.

– Мне очень приятно быть в этот торжественный день здесь, на сталинградской земле, в месте, где нашим народом была одержана грандиозная, героическая во всех смыслах этого слова победа. Знаю, что среди вас есть люди, семьи которых напрямую связаны со Сталинградской битвой, есть те, кто занимаются вопросами, связанными с Великой Отечественной войной, с увековечиванием памяти наших солдат, офицеров, которые свои жизни отдали в борьбе за Родину. На самом деле это чрезвычайно важно, что вы вживую, что называется, не по книжкам, а именно вживую, на основе конкретных фактов, которыми вы занимаетесь, поднимаете [их] прямо, что называется, из земли, – имею в виду, конечно, работу соответствующих отрядов, подразделений молодёжных, да и не только молодёжных, люди разных поколений этим занимаются, – поднимаете из земли как свидетельство подвигов наших солдат, офицеров, наших отцов, дедов, прадедов, – сказал Владимир Путин, открывая встречу с молодежью.

В ходе общения молодые люди обсудили с Путиным волнующие их вопросы, по большей части касавшиеся патриотического воспитания и исторической правды.

Фото, видео: пресс-служба Кремля