Общество

Владимир Путин в Волгограде без малого час общался с молодежью: видео

Общество 02.02.2023 21:00
0
02.02.2023 21:00


В Волгограде президент России Владимир Путин встретился с представителями общественных и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва». Как сообщает ИА «Высота 102», общение главы государства с молодежью длилось без малого час. 

– Мне очень приятно быть в этот торжественный день здесь, на сталинградской земле, в месте, где нашим народом была одержана грандиозная, героическая во всех смыслах этого слова победа. Знаю, что среди вас есть люди, семьи которых напрямую связаны со Сталинградской битвой, есть те, кто занимаются вопросами, связанными с Великой Отечественной войной, с увековечиванием памяти наших солдат, офицеров, которые свои жизни отдали в борьбе за Родину. На самом деле это чрезвычайно важно, что вы вживую, что называется, не по книжкам, а именно вживую, на основе конкретных фактов, которыми вы занимаетесь, поднимаете [их] прямо, что называется, из земли, – имею в виду, конечно, работу соответствующих отрядов, подразделений молодёжных, да и не только молодёжных, люди разных поколений этим занимаются, – поднимаете из земли как свидетельство подвигов наших солдат, офицеров, наших отцов, дедов, прадедов, – сказал Владимир Путин, открывая встречу с молодежью. 

В ходе общения молодые люди обсудили с Путиным волнующие их вопросы, по большей части касавшиеся патриотического воспитания и исторической правды. 

Фото, видео: пресс-служба Кремля

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.02.2023 22:23
Общество 02.02.2023 22:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 22:02
Общество 02.02.2023 22:02
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 21:36
Общество 02.02.2023 21:36
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 20:11
Общество 02.02.2023 20:11
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 20:10
Общество 02.02.2023 20:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 17:59
Общество 02.02.2023 17:59
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 17:15
Общество 02.02.2023 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 17:00
Общество 02.02.2023 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 16:53
Общество 02.02.2023 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 16:08
Общество 02.02.2023 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 15:17
Общество 02.02.2023 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 14:52
Общество 02.02.2023 14:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.02.2023 14:06
Общество 02.02.2023 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 13:55
Общество 02.02.2023 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 13:52
Общество 02.02.2023 13:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:23
«Так бывает, Владимир Владимирович, так бывает»: Андрей Бочаров удивил Владимира ПутинаСмотреть фотографии
22:02
Празднование Сталинградской Победы в Волгограде 2 февраля завершилось грандиозным салютомСмотреть фотографии
21:36
«В целом обстановка у вас хорошая»: Путин на встрече с Бочаровым подвел итоги визита в ВолгоградСмотреть фотографии
21:00
Владимир Путин в Волгограде без малого час общался с молодежью: видеоСмотреть фотографии
20:11
В Волгограде показали спектакль под открытым небом об обороне СталинградаСмотреть фотографии
20:10
Перед въездом в Волгоград образовались многокилометровые пробкиСмотреть фотографии
17:59
Путин в Сталинграде: при ответе на угрозы Россия бронетехникой не обойдетсяСмотреть фотографии
17:15
Город в руинах и 33 жителя: в Москве открылась экспозиция «Сталинград сражается»Смотреть фотографии
17:00
С каскадерами и спецэффектами «Мосфильма»: под Сталинградом воссоздали эпизод операции «Кольцо»Смотреть фотографии
16:53
Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
16:30
«У русских есть историческая миссия»: парад Победы в Сталинграде глазами волгоградцев и зарубежных гостейСмотреть фотографии
16:08
Правительство РФ на 828 рублей увеличило пособие на погребение пенсионеровСмотреть фотографии
15:17
Владимир Путин прибыл в ВолгоградСмотреть фотографии
14:52
Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия почтили память героев – защитников СталинградаСмотреть фотографии
14:06
Победное оружие покажут волгоградцам в ЦПКиОСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде по этажам распродают торговый центрСмотреть фотографии
13:55
На ж/д вокзале в Волгограде изменили систему пропуска пассажиров 2 февраляСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде спустя полтора года возобновили закупку на 106 млн рублейСмотреть фотографии
12:38
Песков: к вопросу переименования Волгограда в Сталинград надо отнестись аккуратноСмотреть фотографии
12:27
«Накормят кашей и покажут бункер»: в Комсомольском саду Волгограда открылся «Солдатский привал»Смотреть фотографии
11:54
В Нехаевском районе Волгоградской области похоронили троих погибших на СВОСмотреть фотографии
11:36
Вячеслав Володин в Telegram-канале поздравил россиян с 80-й годовщиной победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
11:19
Были танки и самолеты: в центре Сталинграда прошел военный парад с участием 1000 военныхСмотреть фотографии
10:23
«Приехали даже из Мьянмы»: иностранные делегации поднялись на Мамаев курган в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:57
Волгоградцы могут увидеть парад 2 февраля онлайнСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом в природном парке без разрешения выкорчевали деревьяСмотреть фотографии
09:21
В Волгограде огонь уничтожил гараж с машиной и часть домаСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде 2 февраля общественный транспорт работает по спецрасписаниюСмотреть фотографии
08:31
Такого в России не было: в Волгограде 2 февраля состоится уникальный пиротехнический спектакльСмотреть фотографииCмотреть видео
08:16
От большой беды к Великой Победе: на стенах волгоградского вокзала ожила история непокоренного СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
 