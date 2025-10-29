Группа чернобыльцев в Волгоградской области добилась индексации выплат в суде

Жирновский районный суд Волгоградской области постановил проиндексировать ежемесячные компенсации 8 ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, чернобыльцы, проживающие в Жирновском районе, во время работ получили высокие дозы радиации, что привело к ухудшению здоровья и установлению инвалидности второй и третьей групп.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что компенсации по возмещению вреда здоровью не индексировались в соответствии с действующим законодательством, исходя из уровня инфляции. Так, согласно постановлению Правительства РФ от 23 января 2025 года, коэффициент индексации определен для таких выплат в размере 1,095.

Суд обязал управление соцзащиты населения по Жирновскому району проиндексировать выплаты чернобыльцам с учетом этого коэффициента с момента вступления решения суда в законную силу.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

