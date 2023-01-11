Политика

Замах на вторую 10-летку? В Волгограде заговорили о новом сроке губернаторства Бочарова (а то и двух)

Политика 11.01.2023 20:16
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11.01.2023 20:16


Начало 2023 года – самое время поразмышлять о том, что готовит нам 2024 год в политическом плане. Тем более, с учетом предстоящих выборов губернатора Волгоградской области, которые планируются уже меньше, чем через два года. Элиты уже обсуждают возможные варианты развития событий, главной интригой которых остается вопрос – пойдет ли губернатор Бочаров на следующий срок?

С учетом того, что сам действующий глава региона не высказывается по этому вопросу, да еще, как говорится, и не время, приходится ориентироваться на то, что есть, а точнее, что происходит.

И в этом контексте привлекают внимание заданные в последнее время векторы развития Волгограда и региона, о которых заявляет Андрей Бочаров. Обозначение основных направлений развития имеет вполне определенные временные рамки – это 10 лет. Напомним, именно десятилетний срок определен главой региона для преображения Волгограда и для развития АПК.

С учетом того, что Бочаров привык брать на себя ответственность за данные обещания и реализацию выполнений его поручений, трудно представить, что он мог рискнуть замахнуться на «десяточку», не имея четких планов на этот срок. Об этом осторожно намекает в своем телеграм-канале «Еще не вечер…» волгоградский журналист и эксперт Ефим Шустерман, напоминая, что в предстоящих торжествах по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве ожидается участие гостей самого высокого государственного уровня, что даст возможность пообщаться с федеральными политиками на тему дальнейшего развития региона. Особенно в контексте муссируемой темы укрупнения регионов.

И если до этого дойдет, то реализация плана волгоградской агломерации может стать ключевой при принятии решения о центре укрупненного региона. Это – первый возможный секрет губернатора. А второй не то чтобы вытекает из первого, но тоже может иметь место. Как вы думаете, почему речь идет о десятилетней программе, а не восьмилетней или двенадцатилетней? Рискну предположить, что это может быть сигналом тем, кто полагает, что Бочаров в 2024 году не планирует баллотироваться на очередной срок, а поскольку закон теперь позволяет, может и на этом не остановиться, – высказывает свое мнение Ефим Шустерман.

Эксперт Андрей Серенко, отбросив конспирологические версии, твердо уверен в том, что у Андрея Бочарова есть четкий план на ближайшие десять лет.

Бочаров-волгоградец. В следующем году мы будем отмечать 10 лет его губернаторства. Помните дискуссии «варяг пришел»? Какой варяг, если уже 10 лет глава области, уже больше волгоградец, чем многие волгоградцы. Я уверен, что Бочаров пойдет на третий срок, выиграет эти выборы и будет благополучно руководить регионом. Когда это произойдет, Бочаров станет рекордсменом по количеству лет на посту губернатора, – поделился соображениями Андрей Серенко в интервью «КП-Волгоград».

Эксперт приводит свои аргументы.

– Бочаров сегодня – самый волгоградский губернатор из истории губернаторов региона. Не только по количеству лет, но и по числу достижений, по качеству обучаемости и по качеству управления. Одно из самых важных качеств, которое можно у него  наблюдать – это его обучаемость. Он это делает практически каждый день, от проблемы к проблеме, с которыми он сталкивается. В решении задач он достигает положительного результата и получает компетенции, которым не учат в университете. У Бочарова абсолютно технологический стиль мышления, – уверен Андрей Серенко. 

Также, признается эксперт, он не видит, кто бы мог сыграть роль противника действующего губернатора на предстоящих выборах.

Бочаров по большому счету уже понятен избирателям. Очевидно, его компания будет носить референдумный характер. Бочаров отлично понимает жителей Волгоградской области, понимает волгоградский менталитет. Он не сидит в соцсетях, но прекрасно понимает, о чем говорят люди. Бочаров создал не просто региональный ремейк путинской системы, он создал систему, которая почти идеальна.

По мнению Серенко, Андрей Бочаров уже давно заручился поддержкой Путина по поводу его политического будущего, которое может стать продолжением настоящего. Напомним, ни один из бывших губернаторов не встречался так часто с главой государства, как ныне действующий. И даже в этом ракурсе подвести президента и «сойти с корабля», который уже отправился в большое плавание,  глава региона вряд ли решится. При том, что поддержка главы государства взялась не из воздуха, а имеет вполне четкое обоснование – социально-экономические показатели, которые демонстрирует Волгоградская область на фоне других регионов.

Эти показатели уже трансформируются на глазах жителей региона в крупные инфраструктурные проекты – строительство современных транспортных развязок, гидротехнических сооружений, капитальный ремонт объектов культуры, образования, здравоохранения, обновление общественного транспорта и т.д. Долгие годы ситуация в этих сферах оставалась критической, но теперь, как говорится, «лед тронулся». Бочаров, по мнению экспертов, будет продолжать делать то, что у него хорошо получается, – работать на развитие региона. А решение пойти на следующий срок может стать лишь логическим продолжением этой работы.

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