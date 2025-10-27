



Цены в Волгоградской области в сентябре 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,43%. Годовая инфляция в регионе повысилась и составила 7,87%. Это ниже, чем в целом по стране (7,98%). Такие данные опубликовало сегодня, 27 октября, волгоградское отделение банка РФ.

В сентябре заметно выросла стоимость услуг. За год они тоже подорожали существенно – больше, чем потребительская корзина в целом. Меньше всего за месяц прибавили в цене продукты питания. При этом годовой прирост цен на них опережал инфляцию. Непродовольственные товары подорожали за месяц и за год умеренно.

С исключением сезонности прирост цен в сентябре остался на уровне предыдущего месяца. С одной стороны, увеличились издержки у организаций сферы услуг. С другой, расширилось предложение отдельных категорий продовольственных товаров.

Как менялись цены в продовольственном секторе? Аналитики отметили, что впервые с февраля подорожали куриные яйца. У птицефабрик накопились издержки, которые они перенесли в цены для потребителей. Так, выросла стоимость кормов и ветеринарных препаратов для птиц. Повысились расходы на техническое обслуживание оборудования, оплату труда, коммунальные и транспортные услуги. Кроме того, сезонно вырос спрос на яйца, так как с началом учебного года увеличивается их потребление в школах. В целом же за год куриные яйца подешевели среди продуктов питания заметнее всего (на 25,97%). Вырос в цене сахар. У производителей увеличились затраты, которые они не перекладывали в цены конечного продукта с мая. В частности, подорожали сырье, оборудование, упаковка и логистика. Вместе с тем за последние 12 месяцев цены на сахар снизились на 0,26%. В то же время стали дешевле фрукты и цитрусовые, в большей степени – яблоки. Это связано с новым урожаем фруктов.

А вот непродовольственные товары в сентябре дорожали умеренно. Рост цен зафиксирован в том числе в сфере моторного топлива. Эксперты назвали несколько причин – сокращение производства нефтепродуктов в регионе и в стране, повышение оптовых цен и повышение спроса на топливо из-за проведения полевых работ. В итоге за год цены на топливо выросли на 10,05%. Стали дороже непродовольственные товары повседневного спроса – моющие и чистящие средства, парфюмерия и косметика. В регионе и по стране в целом снизилось производство этой продукции по сравнению с прошлым годом. Помимо этого, ослабление рубля в августе-сентябре сказалось на стоимости импортных товаров и сырья, используемого отечественными производителями. С другой стороны, подешевели телерадиотовары, инструменты и оборудование, средства связи и компьютеры. Это обусловлено охлаждением розничного кредитования и снижением спроса на технику, которую часто приобретают в кредит.

В то же время в банке отметили, что цены на услуги в сентябре повысились сильнее всего, и заметнее – в сфере образования. Аналитики связали эту тенденцию с традиционными процессами, связанными с началом учебного года. За год в образовательных организациях выросли издержки, которые они перенесли в стоимость обучения. Например, увеличились затраты на расходные материалы, коммунальные услуги и арендные платежи. Возросли расходы на оплату труда, в том числе из-за дефицита кадров. За прошедший год услуги в системе образования прибавили в цене 9,72%. Подорожали и зарубежные поездки из-за изменения валютного курса. Вместе с тем стали ниже цены на услуги железнодорожного транспорта. Однако в целом за год они подорожали на 12,29%.



