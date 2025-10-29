Из Волгограда выдворили в Узбекистан и Таджикистан 48 нелегалов

Из Волгоградской области судебные приставы совместно сотрудниками миграционной службы ГУ МВД принудительно выдворили за пределы России 48 граждан Узбекистана и Таджикистана. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении ФССП России, мера применена за нарушения правил въезда в РФ и режима пребывания в стране.

Уточняется, что всего с января 2025 года число выдворенных иностранцев в регионе достигло 439 человек. Среди них – уроженцы стран Средней Азии и Казахстана.

Перед выдворением мигранты находились в Центре временного содержания иностранных граждан при УМВД России по Волгограду. После завершения всех формальностей сотрудники отделения специального назначения регионального УФССП обеспечили их доставку до пунктов пропуска через государственную границу.