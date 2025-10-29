Дачные маршруты в Волжском прекратят работу с 5 ноября

В городе Волжском Волгоградской области с 5 ноября прекратят свою работу дачные маршруты, сообщили V102.RU в городской администрации.

По информации АО «Волжская автоколонна 1732», городские дачные маршруты №№ 3, 15, 41, 42 и 51 будут работать до 4 ноября включительно. С 1 ноября изменится также расписание на дачном маршруте № 11 (в выходные дни).

В мэрии также сообщили, что 2, 3 и 4 ноября станут в этом сезоне заключительными днями работы дачных пригородных маршрутов №№ 109, 133 и 141.

- В связи с окончанием дачных перевозок с 5 ноября увеличится количество подвижного состава на городских маршрутах, - отметили в городской администрации.

Фото из архива V102.RU

