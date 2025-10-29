Спорт

Гандболистки «Динамо-Синары» дома разгромили «Университет»

Спорт 29.10.2025 21:54
Сегодня, 29 октября,  волгоградская команда в восьмом туре женской Суперлиги уверенно победила главного аутсайдера турнира из Ижевска со счётом 30:18.

К очередной встрече динамовские гандболистки подошли на восьмом месте, имея пять очков. Подопечные Евгения Дмитриева ранее дважды выиграли, один раз сыграли вничью и четырежды уступили. В предыдущем туре бело-голубые в родных стенах проиграли «Звезде».

Шанс реабилитироваться за неудачу шестидневной давности предоставился волгоградским спортсменкам в противостоянии с «Университетом», который, в свою очередь, имел «ноль» в графе набранных очков после семи проведённых матчей. Ижевский клуб - единственный в чемпионате, кто проиграл во всех играх. К слову, ни одного очка команда из Удмуртии не набрала и в прошлом сезоне. Поэтому волгоградки считались явными фаворитками. Свой статус хозяйки оправдали с лихвой, в итоге не оставив шансов оппоненткам.

В матче с «Университетом» Дмитриев дал шанс проявить себя группе молодежи. Отсутствовали в заявке голкипер и капитан «Динамо-Синары» Мария Дувакина и София Чуракова, которые в преддверии игры раздали автографы  болельщикам в холле «Динамо Арене».

С самого начала матча бело-голубые захватили инициативу. Счёт открыла Екатерина Скивко, а вскоре с  семиметрового штрафного броска удвоила преимущество Татьяна Кириллова. Затем Анна Шулятьева стала автором первого гола в исполнении ижевского коллектива - также с семиметровой отметки. На девятой минуте Алина Загороднева с дальней дистанции увеличила отрыв хозяек до «плюс четыре».

В середине 30-минутки сверкнула 17-летняя Валентина Минченко, забросившая дважды подряд, а также заработавшая пенальти - его реализовала Скивко. Ситуация на площадке ожидаемо складывалась в пользу гандболисток «Динамо-Синары», которым хватило мастерства, чтобы к перерыву упрочить лидерство и тем самым чувствовать себя достаточно спокойно - 17:10.

В стартовую пятиминутку второй половины хозяйки отличились трижды подряд - поразили ворота Стефания Белолипецкая, Алина Загороднева и Кристина Климова. К середине тайма «Университет» забросил только однажды - в быстром отрыве Виктория Вахрушева переиграла Елизавету Старкову, заменившую на вратарской позиции Людмилу Баскакову.

Солидный отрыв «плюс 11» позволил Евгению Дмитриеву впервые вмешаться в игру взятым тайм-аутом только на 47-й минуте. Наставник бело-голубых активно раздавал указания своим подопечным и не позволял расслабиться им, несмотря на комфортное преимущество. 

Концовка встречи прошла в спокойном режиме. Результат был предопределён задолго до финальной сирены, поэтому соперники фактически доигрывали противостояние. Заключительными двумя мячами у хозяек отметилась Арина Прокофьева. Итоговая победа «Динамо-Синары» - 30:18.

В следующем матче волгоградский коллектив, который теперь имеет в своём активе семь очков, в Майкопе встретится с местным клубом АГУ-«Адыиф» 4 ноября. Майкопчанки сегодня в гостях сенсационно разошлись миром с «Кубанью» со счётом 26:26. А на «Динамо Арене» бело-голубые в следующий раз сыграют 10 ноября против тольяттинской «Лады».

Фото: «Динамо-Синара» vk.com

