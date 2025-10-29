Сегодня, 29 октября, в администрации Волгоградской области прошла рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова с председателем ДОСААФ России Денисом Добряковым. В ходе разговора обсуждались вопросы реализации на территории региона государственных задач, связанных с патриотическим воспитанием, сообщили V102.RU в администрации региона.

В Волгоградской области действует координационный совет по взаимодействию исполнительных органов региона и органов МСУ муниципальных образований с ДОСААФ России, ее региональными и местными отделениями, первичными организациями, объединяющими порядка 11,6 тысячи человек.

На встрече также обсуждалась подготовка граждан по военно-учетным специальностям, расширение профильной инфраструктуры, а также вопросы развития физкультуры и спорта, технического творчества.

Отметим, Волгоградская область является признанным центром патриотического воспитания. Здесь активно модернизируется и создается соответствующая инфраструктура. Ярким примером является динамично развивающаяся площадка «Юного ястреба», которая стала основой для лагеря «Авангард» и центра «ВОИН». Ежегодно в регионе в мероприятия патриотической направленности, в том числе федерального уровня, вовлечены более 400 тысяч представителей молодежи.

Андрей Бочаров накануне провел встречу с молодым поколением волгоградцев, подвел итоги молодежного форума #ТриЧетыре и сделал несколько важных заявлений. Губернатор анонсировал создание в Волгограде музея СВО и Совета по реализации молодежной политики. Андрей Бочаров принял решение возглавить этот Совет с учетом государственной важности реализации задач молодежной политики.

