



Футболисты «Ротора» накануне, 12 октября, дома обыграли новороссийский «Черноморец» в 14-м туре Первой лиги со счётом 2:0. Волгоградская команда одержала первую победу за месяц и поднялась на третье место в турнирной таблице. Подробности матча - в репортаже ИА «Высота 102».





В предыдущий раз «Ротор» выиграл 14 сентября, когда в родных стенах был обыгран «КАМАЗ». Затем подопечные Дениса Бояринцева побывали в Екатеринбуре, Москве, Ярославле, Нижнекамске. Итог гостевых встреч - ничьи с «Уралом» и «Нефтехимиком» и поражения от «Шинника» и «Велеса» в Кубке России.





Затяжной выезд отнял у волгоградцев немало сил и эмоций. Поэтому было интересно посмотреть, как на «Ротор» повлияет возвращение на домашнюю арену. И, как показало противостояние с «моряками», занимающими 12-е место в таблице, небольшой спад сине-голубым на данном этапе удалось преодолеть при поддержке своих болельщиков.





12127 зрителей - конечно, далеко не лучший показатель посещаемости домашних встреч «Ротора» в этом сезоне, но все равно он выглядит весомым. Возможно, на такое количество аудитории повлиял недавний матч сборных России и Ирана, прошедший 10 октября в Волгограде. Однако часть тех болельщиков, которые посетили игру «Ротора» и «Черноморца», наверняка осталась под впечатлением от атакующей игры хозяев и, как следствие, вполне заслуженного положительного результата.

Отметим, перед стартовым свистком на «Волгоград Арене» чествовали регбистов «Ротора», которые недавно стали победителями Высшей лиги по регби-7.





Кроме того, минута молчания была проведена в память о бывшем футболисте «Ротора» Максиме Бондаренко, церемония прощания с которым состоялась 11 октября в Волгограде.

Во вчерашней встрече главный тренер волгоградской команды Денис Бояринцев не смог рассчитывать на основного полузащитника Давида Давидяна, который в эти дни находится в расположении сборной Армении и готовится к матчу отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Ирландии. Кроме того, по сравнению с матчем против «Нефтехимика», в запас отправились Денис Фомин, Максим Кайнов и Имран Азнауров, вместо которых с первых минут вышли Александр Коротков, Михаил Мальцев и восстановившийся после повреждения Ярослав Арбузов.





В свою очередь, стартовый состав «Черноморца» был интересен наличием в нём сразу трех экс-футболистов «Ротора» - Олега Николаева, Ильи Жигулёва и Заурбека Плиева в роли капитана гостей. Также в резерве остались хорошо известные волгоградским болельщикам Илья Кухарчук и Тимур Касимов. Наставник «Черноморца» Вадим Евсеев на пресс-конференции отметил, что при подготовке к матчу с «Ротором» его команда не делала акцент на принципиальности игры для этих футболистов со своим бывшим клубом.





Хозяева начали матч «за здравие». Хохлачёв в ходе первой же проведённой атаке ворвался в штрафную и проверил голкипера Михаила Штепу на прочность. Следом с выгодной позиции не получился удар у Михаила Мальцева, который имел прекрасную возможность отличиться. На пятой минуте «выстрел» все того же Мальцева парировал Штепа, а на добивании первым успел Сафронов. И каким-то непостижимым образом его удар не достиг цели - мяч прилетел в штангу.





Волгоградские футболисты продолжали хозяйничать на чужой половине, действуя первым номером. Еще один момент чудом не закончился голом. Арбузов разобрался с соперником и из-за пределов штрафной пробил максимально эффектно, но не эффективно - мяч попал в сетку с внешней стороны, что вызвало у зрителей обман зрения. Им изначально показалось, что игровой снаряд угодил точно в ворота. Более того, в этот момент загорелись фейерверки, символизирующие забитый мяч, однако волгоградским поклонникам пришлось испытать разочарование по итогам достаточно неординарного эпизода.





Воплотить своё преимущество в голы до перерыва у «Ротора» не получилось. При этом и «Черноморцу» ничего конструктивного не удалось создать в атаке, в следствие чего Никита Чагров остался практически без какой-либо работы в первом тайме. Также еще по ходу первого тайма Евсеев заменил Родионова на Жилкина из-за того, что ушедший игрок не справлялся на своём фланге с активным Сафроновым. При счёте 0:0 команды отправились отдыхать.





После перерыва своей перестановкой ответил Бояринцев. Фомин заменил Покидышева. Во второй половине хозяева все-таки вскрыли плотную оборону оппонентов. Коротков прошёл по флангу, вырезал в центр, где Мальцев переиграл защиту и отправил мяч точно в ворота. Гол, который по сценарию встречи выглядел вполне закономерным.





Сине-голубые после достигнутого успеха продолжали ярко играть и стремились развить преимущество. Однако и новороссийцы создали свой весьма острый момент ближе к концу противостояния. В результате серии рикошетов сравнять счет мог вышедший на замену Касимов. Немного не хватило Тимуру, чтобы забить - Чагров в последний момент вытащил мяч из-под ног у своего бывшего одноклубника. Отметим, в этой комбинации поучаствовал и Кухарчук, также появившийся на поле во второй половине.





Вскоре сработало знаменитое правило - «Не забиваешь ты - забивают тебе». В очередной раз принесли пользу замены Бояринцева. Вышедшие Лаврищев и Кайнов организовали второй забитый мяч. Кайнов на чужой половине перехватил, Лаврищев пяткой отдал передачу Максиму и тот в очном рандеву со Штепой не оставил шансов на спасение голкиперу, забив свой первый гол в составе «Ротора».





В дальнейшем сократить отставание мог Кирилл Морозов, с дальнего расстояния попавший в перекладину. Интересный эпизод случился в компенсированное время. Фомин, уже имевший предупреждение, получил вторую желтую карточку за затяжку времени при попытке выбросить из аута.





Ситуация оказалась максимально спорной, поэтому вызвала бурное негодование у футболистов и тренерского штаба «Ротора», а трибуны недовольно загудели в этот момент. Но, как бы там ни было, факт остаётся фактом - Фомин был удалён. К слову, покидал поле Фомин под аплодисменты болельщиков, которые тем самым выразили поддержку своему игроку.





Несмотря на это, «Ротор» одержал важнейшую победу со счётом 2:0 и поднялся на третье место в турнирной таблице с 25-ю очками. Как отметил Денис Бояринцев на пресс-конференции, вся борьба за выход в РПЛ, в которой сейчас активно участвует волгоградский клуб, еще впереди, и все решится следующей весной во второй части сезона. Также наставник «Ротора» подвёл итоги победного матча.

- Эмоции самые положительные. Ребята хорошо отработали эту игру. В первом тайме выстраивали в активном прессинге. Не давали сопернику разыгрывать мячи. Видели, что разыгрывают, хорошо пользуются свободными зонами. Оборона справилась сегодня, выиграла много верховой борьбы. И футбольного было много хорошего в первом и втором таймах. Хорошие моменты создавали. Могли счёт пораньше открыть, мяч никак не лез в ворота. Хорошо, что из раздевалки вышли и сработали. Мишка Мальцев очень технично сыграл- что надо было в первом тайме сделать, Миша сделал во втором. Немного раскрепостились. Да, получили неприятные моменты в свои ворота - Никита нас выручил. И сами не использовали свои хорошие подходы. Могли развить успех. Обидно было бы пропустить по такой игре. При счёте 1:1 было бы намного сложнее. «Черноморец» хорошая, организованная команда, которая сейчас находится на ходу. Мы очень серьёзно отнеслись к этой игре. Была хорошая дисциплина. И матч в целом мы провели хорошо и завершили его как надо - победой, - заявил Бояринцев.





Вадим Евсеев отметил силу «Ротора».

- Мы проиграли мощной команде, которая дома физически сминает соперников. После четырёх проведенных матчей на выезде «Ротор» соскучился по полю и своим болельщикам. Поэтому в этом компоненте на первых минутах нас задавили, - подчеркнул главный тренер «Черноморца».

В следующем туре «Ротор» на выезде сыграет против воронежского «Факела» 20 октября. В этой игре волгоградцы не смогут рассчитывать на удаленного Фомина и также получившего дисквалификацию из-за перебора желтых карточек Вячеслава Бардыбахина. «Ротор» (Волгоград) – «Черноморец» (Новороссийск) – 2:0 (0:0). Голы: Мальцев, 53; Кайнов, 82. «Ротор»: Чагров, Клещенко, Покидышев (Фомин, 46), Коротков, Бардыбахин, Макаров (к), Мальцев (Сасин, 81), Симонян (Кайнов, 66), Арбузов (Азнауров, 83), Сафронов, Хохлачев (Лаврищев, 67).

«Черноморец»: Штепа, Плиев (к), Кирш, Пузанов (Касимов, 70), Морозов, Жигулев, Антонов (Ложкин, 60), Николаев, Тарба (Зарыпбеков, 60), Алиев (Кухарчук, 60), Родионов (Жилкин, 43).

Предупреждения: Бардыбахин, 13; Фомин, 62, 90 – Николаев, 28.

Удаление: Фомин, 90.

Судьи: Игорь Захаров (Казань), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Александр Павлов (Саратов).

12 октября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 12 127 зрителей.

Иван Тюгаев

Фото Геннадий Гуляев V102.RU

