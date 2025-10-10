Иранские студенты развернули 100-метровый флаг России в Волгограде





В Волгограде иранские студенты развернули 100-метровый флаг России под песню о Сталинграде. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие состоялось на стадионе физкультурного комплекса в Дзержинском районе, где 10 октября проходит товарищеский матч между студенческими сборными России и Ирана.





– Игроками товарищеского матча стали студенты волгоградских вузов обеих стран. Присутствуют на встрече студенческих команд ветераны СВО и ветераны «Ротора». Александр Зернов, Владимир Файзулин и Игорь Суровикин провели в роли тренеров тренировку обеих команд перед игрой, – сообщает спортивный обозреватель ИА «Высота 102».







После развертывания 100-метрового Российского флага иранские студенты исполнили свою национальную песню.





Программой мероприятия с участием студенческих сборных предсмотрена также концертная программа.

Организаторами товарищеского матча выступают Дом Дружбы, региональное отделение Ассамблеи народов России, ФК «Ротор» при поддержке комитета по делам национальностей и казачества.