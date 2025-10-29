Расследования

«В квартире страшно – холод, крысы и мрак»: прокуратура проверит условия жизни семьи участника СВО из Волгограда

Прокуратура взяла на контроль ситуацию, сложившуюся в семье участника СВО из Красноармейского района Волгограда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе надзорного органа региона.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», в  Волгограде супруга участника СВО  вынуждена выживать в своей квартире без элементарных благ цивилизации. Уже почти месяц  в ее квартире в аварийном доме №29 по улице Бахтурова в Красноармейском районе нет электричества и еще даже не начинался отопительный сезон.  
После выхода публикации «Сказали, что мне помогать никто не обязан»: в Волгограде жена бойца СВО лишилась света и отопления», где рассказывалось о злоключениях волгоградки и ее семьи, ничего в жизни Жанны не изменилось. Она по-прежнему не может даже ночевать в своей квартире из-за отсутствия отопления и света.  

- Приеду, покормлю кота и еду к дочери. У нее же вынуждена проживать и моя младшая, 12-летняя дочь. Я прихожу с работы поздно, в квартиру заходить страшно – холод  и мрак. Иногда наберусь смелости, останусь ночевать, но потом все время вздрагиваешь от крыс, которые ходят у нас пешком, - делится женщина.  

По словам Жанны, ее квартира, откуда она провожала мужа на СВО, полностью отсырела и со стен рухнули кухонные шкафы, разбив дорогостоящую технику, а телевизор она успела поймать руками. Пианино, на котором занималась ее дочка, от вечной сырости и плесени тоже вышло из строя.  

- Возможно, свет пропал именно из-за сырости – у нас в этом году отопительный сезон еще не начинался. В прошлом году тепло дали только к новому году, а в феврале батареи снова стали ледяными. Я просила, чтобы мне пересчитали плату за тепло, но все было бесполезно. Сейчас опять придет квиток за отопление, которого в нашем доме нет, - продолжила собеседница.  

В прошлом году квартира Жанны уже пережила потоп. На чердаке ветхой трехэтажки рухнул трубопровод, который пробил потолок в квартире пенсионерки. Кипяток залил все вплоть до первого этажа. В комнате бабушке поставили подпорки, но потолка там по-прежнему нет.  

Жанна постоянно ездит «за ленточку», отвозит гуманитарные грузы на СВО, выкраивая время между работой и поездками, порой спит всего пару-тройку часов в сутки. Но вот на мирном фронте она проигрывает. Отчаявшись жить в кромешной тьме и холоде, она обратилась в администрацию Красноармейского района, где ей заявили сначала, что помогут, а потом сообщили, что, оказывается, у дома №29 по улице Бахтурова нет управляющей компании. Однако корреспонденты ИА «Высота 102» выяснили, что все-таки она есть. Правда, на проблемы семьи участника СВО там не реагируют.

- Нам не могут сказать, когда дом подключат к отоплению. А на мою просьбу отремонтировать электропроводку мне отказывают. Говорят, ищите мастера по объявлению. Но у нас аварийный дом, я сейчас вызову, неизвестно кого, он что-то не так сделает, будет замыкание и дом сгорит. Как я могу взять на себя такую ответственность? Я готова и заплатить за электрика с управляющей компании, но мне твердят, что они отвечают только за общедомовое имущество, а внутри квартиры я сама должна решать этот вопрос. Но ведь электричество могло пропасть из-за сырости – из-за холодных батарей! Если бы вовремя дали тепло, у меня и свет был! – негодует женщина.

Редакция будет следить за развитием событий.



