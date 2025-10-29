Под Волгоградом 29 октября включат тревожные сирены

Сегодня, 29 октября, в 12-00 ч. в рабочем поселке Светлый Яр запустят электросирены и акустические устройства для проверки работы оборудования. По данным администрации Светлоярского района Волгоградской области, звуковой сигнал будет сопровождаться речевыми формулировками: «Внимание всем!» и «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».
На территории райцентра 27 октября стартовали командно-штатное учение по теме: «Действия органов управления, сил и средств при угрозе, возникновения чрезвычайных ситуаций и выполнении мероприятий гражданской обороны». В течении двух дней 28 и 29 октября оперативными дежурными службами будут проводиться практические мероприятия по ликвидации условных происшествий. Учения продлятся до 30 октября.