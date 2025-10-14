Общество

Губернатор и «хвостики»: смотрим самые милые фото с Андреем Бочаровым в его День рождения

Общество 14.10.2025 08:01
0
14.10.2025 08:01


В Волгограде сегодня, 14 октября, свой день рождения празднует губернатор региона Андрей Бочаров. Как собщает ИА «Высота 102», главе Волгоградской области, Герою России исполняется 56 лет, из которых регионом, к слову, он руководит уже 11 лет. 

Поздравлять главу Волгоградской области с Днем его рождения стало за последние несколько лет доброй традицией нашего информагентства. И если в годовщину назначения на пост (2 апреля) мы, как правило, подводим итоги работы Бочарова–губернатора и делаем это вместе с волгоградцами, то в праздничный день традиционно достаем из архиов неформальные фото, на которых глава региона вне стен чиновничьих кабинетов. 

На этот раз редакция инофрмагентства собрала снимки, на которых Андей Бочаров запечтален с котиками, пёселями и другой живностью. Журналисты «Высоты 102» и наши коллеги из других СМИ подтвердят – такие кадры по итогам совместных выездов с Бочаровым не редкость. Коты, например, очень часто сами просятся к нему на руки. А это, как говорят в народе, хороший знак – к плохому человеку котики на руки не идут. Ну и, конечно, питая слабость к братьям нашим меньшим, Андрей Иванович и сам не упускает возможности пообщаться с ними поближе.

Начнем, пожалуй, с кролика Стеши. 


Знакомство этого ушастого с волгоградским губернатором состоялось во время прогулки Андрея Бочарова по обновленной набережной Волгограда в мае 2025 года. 

А вот у альпак неподдельный интерес глава Волгоградской области вызвал во время его визита в Центральный парк культуры и отдыха. Напомним, что в тот день Андрей Бочаров не только накормил морковкой очаровательных питомцев экозоны, но и объявил о планах по развитию Центрального парка культуры и отдыха. На сегодня сделаны уже первые шаги – территорию ЦПКиО готовят к строительству второго по величине в России колеса обозрения.


Возвращаясь к братьям нашим меньшим, – следующий снимок сделан в августе 2025 года, во время очередной рабочей поездки Бочарова. Напомним, губернатор летом этого года  принимал участие в запуске природного газа в поселке Красный буксир. После официальных мероприятий, предсмотренных рабочей программой, он уделил время местным жителям и с удовольствием познакомился с подсобным хозяйством селян. 



А это уже Андрей Иванович и буренки на одном из волгоградских предприятий. 

Такие снимки наверняка (и не в одном экземпляре) есть в архиве любого фотографа волгоградских СМИ. 


Что же касается котов, то они, как мы уже говорили, сами выходят навстречу к Андрею Бочарову. Помнится, все волгоградские СМИ публиковали фото губернатора с черным котенком на руках. Этот пушистый зверек позволил себе прервать официальный выезд главы региона и с большим удовольствием грел озябшие лапки в его руках. 


И да: не только волгоградские, но даже коты в подшефном Станично-Луганском районе ЛНР не прочь пообщаться с Андреем Бочаровым: 


А это уже фото, на которых Андрей Бочаров и четвероногие питомцы жителей Волгограда. Обе встречи, несложно догадаться, состоялись во время рабочих прогулок Андрея Ивановича по областному центру. 



И в заключение – пара самых авторитетных хвостатых, с которыми Андрей Бочаров виделся в Ростовской области во время своих дальних командировок, – служебные овчарка и лабрадор. Напомним, что глава региона неоднократно заезжал на блокпост, чтобы пообщаться с личным составом волгоградской полиции.




Редакция ИА «Высота 102» присоединяется ко всем добрым пожалениям, которые сегодня принимает губернатор Вологоградской области Андрей Бочаров. Желаем крепкого здоровья, неиссякакемой энергии и достижения всех благих и амбициозных целей в развитии региона!

Фото: архив ИА «Высота 102», администрации Волгоградской области, ИД «Волгоградская правда»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.10.2025 08:50
Общество 14.10.2025 08:50
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 07:45
Общество 14.10.2025 07:45
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 07:19
Общество 14.10.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 06:39
Общество 14.10.2025 06:39
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 06:12
Общество 14.10.2025 06:12
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 05:42
Общество 14.10.2025 05:42
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 20:41
Общество 13.10.2025 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 17:40
Общество 13.10.2025 17:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.10.2025 16:34 Реклама
Общество 13.10.2025 16:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.10.2025 15:36
Общество 13.10.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 14:20
Общество 13.10.2025 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 13:10
Общество 13.10.2025 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 12:04
Общество 13.10.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 11:51 Реклама
Общество 13.10.2025 11:51 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.10.2025 11:46
Общество 13.10.2025 11:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:20
На севере Волгограда Mercedes сбил ребенка на самокатеСмотреть фотографии
09:47
Волгоградцы задолжали УК и «ресурсникам» 15 млрд рублейСмотреть фотографии
09:09
«Он на СВО, они – себе деньги в карман»: силовики скрутили укравших миллион у военного из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:50
Более 106 тонн семян сомнительного качества выявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:01
Губернатор и «хвостики»: смотрим самые милые фото с Андреем Бочаровым в его День рожденияСмотреть фотографии
07:45
Украинские беспилотники пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:19
В Михайловке непривитых от гриппа детей грозятся не пускать в школы и детсадыСмотреть фотографии
06:39
В Калаче-на-Дону за 19,7 млн снесут историческое здание училища №13Смотреть фотографии
06:12
Соцфонд объяснил порядок перерасчета пенсий для волгоградцевСмотреть фотографии
05:42
Режим беспилотной опасности действует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:21
В Волгограде у «черного мусорщика» изъяли фургон с отходамиСмотреть фотографииCмотреть видео
21:05
Волгоградские рукопашники успешно выступили на турнире в СтаврополеСмотреть фотографии
20:41
В ЦПКиО Волгограда начали разбирать 50-метровое колесо обозренияСмотреть фотографии
20:07
«Виновные будут наказаны»: Игорь Воронин опроверг слухи о ликвидации трамваев в ВолжскомСмотреть фотографии
19:59
Волгоградская полиция обнаружила на оживленной дороге BMW-невидимкуСмотреть фотографии
19:17
Волгоградка Анастасия Могилевская завоевала бронзу чемпионата ЮФО по сквошуСмотреть фотографии
18:42
«Без сети не обновляются»: волгоградцам посоветовали искать автобусы на бесплатных точках Wi-FiСмотреть фотографии
18:07
Забившего лицо нацистской символикой уроженца Украины отправили в колонию на ДонуСмотреть фотографии
17:43
Пригородные поезда до Волгограда изменят расписание из-за ремонта путейСмотреть фотографии
17:40
Масштабная программа профессиональной переподготовки педагогов стартовала в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:54
«Останавливайся, хуже будет»: погоня ГАИ за нарушителем закончилась пальбой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Экс-кандидату в ректоры ВГАФК дали 3 года колонии за мошенничествоСмотреть фотографии
16:34
В «Царицынской опере» исполняли классику и читали сказку для будущих мамСмотреть фотографии
16:33
УФАС увидело картельный сговор 50 перевозчиков в Волжском по тарифу на проездСмотреть фотографии
15:36
«Остались вопросы к УК»: в Волгограде диспетчерский центр принимает жалобы на холодные батареиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
Из пробирки появились 300 новорожденных в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:57
Кафе и рестораны выставили волгоградцам счетов на 28,5 млрд рублейСмотреть фотографии
13:43
Полицейские под Астраханью даровали жизнь 1800 пленных раковСмотреть фотографии
13:10
«Был яркой частью большой мотоциклетной семьи»: ДТП в Турции оборвало жизнь спортсмена и предпринимателя из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:35
В Калаче-на-Дону СК завершил расследование смертельного ДТП с цыганской семьёйСмотреть фотографии
 