В Волгограде сегодня, 14 октября, свой день рождения празднует губернатор региона Андрей Бочаров. Как собщает ИА «Высота 102», главе Волгоградской области, Герою России исполняется 56 лет, из которых регионом, к слову, он руководит уже 11 лет.

Поздравлять главу Волгоградской области с Днем его рождения стало за последние несколько лет доброй традицией нашего информагентства. И если в годовщину назначения на пост (2 апреля) мы, как правило, подводим итоги работы Бочарова–губернатора и делаем это вместе с волгоградцами, то в праздничный день традиционно достаем из архиов неформальные фото, на которых глава региона вне стен чиновничьих кабинетов.

На этот раз редакция инофрмагентства собрала снимки, на которых Андей Бочаров запечтален с котиками, пёселями и другой живностью. Журналисты «Высоты 102» и наши коллеги из других СМИ подтвердят – такие кадры по итогам совместных выездов с Бочаровым не редкость. Коты, например, очень часто сами просятся к нему на руки. А это, как говорят в народе, хороший знак – к плохому человеку котики на руки не идут. Ну и, конечно, питая слабость к братьям нашим меньшим, Андрей Иванович и сам не упускает возможности пообщаться с ними поближе.

Начнем, пожалуй, с кролика Стеши.





Знакомство этого ушастого с волгоградским губернатором состоялось во время прогулки Андрея Бочарова по обновленной набережной Волгограда в мае 2025 года.

А вот у альпак неподдельный интерес глава Волгоградской области вызвал во время его визита в Центральный парк культуры и отдыха. Напомним, что в тот день Андрей Бочаров не только накормил морковкой очаровательных питомцев экозоны, но и объявил о планах по развитию Центрального парка культуры и отдыха. На сегодня сделаны уже первые шаги – территорию ЦПКиО готовят к строительству второго по величине в России колеса обозрения.





Возвращаясь к братьям нашим меньшим, – следующий снимок сделан в августе 2025 года, во время очередной рабочей поездки Бочарова. Напомним, губернатор летом этого года принимал участие в запуске природного газа в поселке Красный буксир. После официальных мероприятий, предсмотренных рабочей программой, он уделил время местным жителям и с удовольствием познакомился с подсобным хозяйством селян.









А это уже Андрей Иванович и буренки на одном из волгоградских предприятий.

Такие снимки наверняка (и не в одном экземпляре) есть в архиве любого фотографа волгоградских СМИ.





Что же касается котов, то они, как мы уже говорили, сами выходят навстречу к Андрею Бочарову. Помнится, все волгоградские СМИ публиковали фото губернатора с черным котенком на руках. Этот пушистый зверек позволил себе прервать официальный выезд главы региона и с большим удовольствием грел озябшие лапки в его руках.





И да: не только волгоградские, но даже коты в подшефном Станично-Луганском районе ЛНР не прочь пообщаться с Андреем Бочаровым:





А это уже фото, на которых Андрей Бочаров и четвероногие питомцы жителей Волгограда. Обе встречи, несложно догадаться, состоялись во время рабочих прогулок Андрея Ивановича по областному центру.









И в заключение – пара самых авторитетных хвостатых, с которыми Андрей Бочаров виделся в Ростовской области во время своих дальних командировок, – служебные овчарка и лабрадор. Напомним, что глава региона неоднократно заезжал на блокпост, чтобы пообщаться с личным составом волгоградской полиции.













Редакция ИА «Высота 102» присоединяется ко всем добрым пожалениям, которые сегодня принимает губернатор Вологоградской области Андрей Бочаров. Желаем крепкого здоровья, неиссякакемой энергии и достижения всех благих и амбициозных целей в развитии региона!

Фото: архив ИА «Высота 102», администрации Волгоградской области, ИД «Волгоградская правда»