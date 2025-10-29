Общество 29.10.2025 09:30
0
29.10.2025 09:30
Не все жители Волгограда расплачиваются вовремя за потребленную электроэнергию. И тогда для должника ситуация оборачивается дополнительными расходами, которые возникают при обращении в суд. По статистики энергосбытовой компании, с начала 2025 года только по бытовым потребителям поданная в суд сумма задолженности превысила 100 млн рублей.
Наибольшие долги по оплате электроэнергии накопили жители Краснооктябрьского района с суммой в 32,2 млн рублей, за ними идут Красноармейский, а затем Дзержинский районы с суммами 28,9 и 24,4 млн рублей соответственно. За текущий год с должников через суд уже взыскано 69,1 млн рублей.
К нарушителям активно применяются обеспечительные меры. В текущем году из-за вынесенных постановлений 738 должников не смогли выехать за границу. За это же время арестовано 115,5 тысяч банковских счетов граждан и юридических лиц, вынесено 11,8 тысяч постановлений о запрете на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом.
– С начала года к штрафным санкциям относятся взыскание дополнительной неустойки и увеличение сумм по оплате государственной пошлины, – сообщил руководитель службы по работе с дебиторской задолженностью «Волгоградэнергосбыта» Роман Родионов. – Так же одна из дополнительных затрат, которые несёт гражданин, получивший статус должника, – исполнительский сбор, составляющий на сегодня 7% от подлежащей к взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества. А в настоящее время Госдума рассматривает законопроект по увеличению исполнительского сбора до 12%.
Отметим, оплачивать потреблённую электроэнергию следует ежемесячно, чтобы избежать неприятных последствий и дополнительных расходов. Обязанность ежемесячной оплаты граждан закреплена в Постановлении Правительства РФ №354 от 06.05.2011 года.
Группа чернобыльцев в Волгоградской области добилась индексации выплат в суде29.10.2025 11:34
Общество 29.10.2025 11:34
Машина всмятку: в Волжском водитель «Лады» погиб после наезда на дерево29.10.2025 10:27
Общество 29.10.2025 10:27
Под Волгоградом 29 октября включат тревожные сирены29.10.2025 09:40
Общество 29.10.2025 09:40
Смертельный вирус нашли у коров в Волгоградской области29.10.2025 09:16
Общество 29.10.2025 09:16
Под Волгоградом Россельхознадзор забраковал 6 кг фермерского творога29.10.2025 08:44
Общество 29.10.2025 08:44
В Волгограде суд обязал собственника квартиры демонтировать кондиционер29.10.2025 08:25
Общество 29.10.2025 08:25
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую область29.10.2025 08:03
Общество 29.10.2025 08:03
Два пригородных поезда отменяют в Волгограде с 5 ноября29.10.2025 07:04
Общество 29.10.2025 07:04
Вылет туристов из Волгограда в Египет перенесли на 18 часов29.10.2025 06:31
Общество 29.10.2025 06:31
Отбой беспилотной опасности объявили в Волгоградской области29.10.2025 06:01
Общество 29.10.2025 06:01
Густой туман опустился на Волгоград и область29.10.2025 05:54
Общество 29.10.2025 05:54
Росавиация возобновила полеты над Волгоградом29.10.2025 05:41
Общество 29.10.2025 05:41
Беспилотную опасность и план «Ковер» объявлены в Волгограде28.10.2025 23:25
Общество 28.10.2025 23:25
С 1 ноября в России вступают в силу новые законы: что изменится для волгоградцев28.10.2025 21:20
Общество 28.10.2025 21:20
В Волгоградской области изменят график почтовых отделений28.10.2025 19:58
Общество 28.10.2025 19:58