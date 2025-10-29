



Не все жители Волгограда расплачиваются вовремя за потребленную электроэнергию. И тогда для должника ситуация оборачивается дополнительными расходами, которые возникают при обращении в суд. По статистики энергосбытовой компании, с начала 2025 года только по бытовым потребителям поданная в суд сумма задолженности превысила 100 млн рублей.

Наибольшие долги по оплате электроэнергии накопили жители Краснооктябрьского района с суммой в 32,2 млн рублей, за ними идут Красноармейский, а затем Дзержинский районы с суммами 28,9 и 24,4 млн рублей соответственно. За текущий год с должников через суд уже взыскано 69,1 млн рублей.

К нарушителям активно применяются обеспечительные меры. В текущем году из-за вынесенных постановлений 738 должников не смогли выехать за границу. За это же время арестовано 115,5 тысяч банковских счетов граждан и юридических лиц, вынесено 11,8 тысяч постановлений о запрете на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом.

– С начала года к штрафным санкциям относятся взыскание дополнительной неустойки и увеличение сумм по оплате государственной пошлины, – сообщил руководитель службы по работе с дебиторской задолженностью «Волгоградэнергосбыта» Роман Родионов. – Так же одна из дополнительных затрат, которые несёт гражданин, получивший статус должника, – исполнительский сбор, составляющий на сегодня 7% от подлежащей к взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества. А в настоящее время Госдума рассматривает законопроект по увеличению исполнительского сбора до 12%.

Отметим, оплачивать потреблённую электроэнергию следует ежемесячно, чтобы избежать неприятных последствий и дополнительных расходов. Обязанность ежемесячной оплаты граждан закреплена в Постановлении Правительства РФ №354 от 06.05.2011 года.



