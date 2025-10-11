Сегодня, 11 октября, информационному агентству Волгоградской области «Высота 102» исполняется 19 лет.

Невозможно подсчитать, сколько за эти годы журналисты информагентства опубликовали новостей, расследований и репортажей. Мы всегда старались и продолжаем делать честные, объективные и правдивые материалы и были счастливы, если кому-то удавалось помочь.

«Высота 102» стала частью жизни многих жителей региона и, в первую очередь, всех тех, кто здесь работал в разные годы. Некоторые сотрудники стояли у истоков создания информагентства и остаются в строю и сейчас.



За 19 лет много, что изменилось и в жизни нашей страны, и Волгоградской области. Но неизменными остались принципы работы ИА «Высота 102» – оперативно информировать, справедливо расследовать, побуждать и помогать.

Сегодня «Высота 102» – это коллектив единомышленников, и каждый сотрудник ежедневно вносит свою лепту в развитие информагентства. У нас – много планов и мы уверены, что обязательно реализуем их вместе с нашими партнерами и рекламодателями, которым отдельное спасибо за сотрудничество с нашим информагентством.

И, конечно же, куда мы без наших читателей? Знаем, что многие из вас являются нашими подписчиками уже много лет, и поверьте, мы ценим эту верность. Уверены, что и новых читателей мы не разочаруем. Ведь все, что мы делаем, мы делаем для вас!