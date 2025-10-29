Участники «Сталинградского призыва» поделились опытом с кадетами МВД





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области участники проекта «Сталинградский призыв» Александр Ролик и Сергей Сазыкин перешли к практической части своей образовательной программы. Ветераны специальной военной операции смогли познакомиться с работой образовательных площадок и передать свой жизненный опыт кадетам.

Участники проекта пообщались с будущими защитниками правопорядка – ребятами из смены «Кадеты МВД».





Курсанты, в свою очередь, обсудили с участниками спецоперации актуальные вызовы, мотивацию служить Родине и роль молодёжных инициатив в развитии региональных проектов.

Далее Александра Ролика и Сергея Сазыкина ждут новые встречи, тренинги и практическая работа над проектами, направленными на укрепление оборонно-гражданских традиций региона.

Фото: центр ВОИН