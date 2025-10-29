Андрей Гимбатов, депутат Госдумы от Волгоградской области, вновь потребовал усилить меры защиты от нападения бродячих собак на людей. С призывом «защитить людей от одичалых тварей» он обратился в своих соцсетях. По словам депутата, предложения по совершенствованию мер защиты граждан, которые были разработаны с его участием, были направлены в правительство РФ.

Накануне на пленарном заседании Госдумы с таким же обращением к кабинету министров обратился спикер ГД Вячеслав Володин. Поводом стала гибель 10-летнего ребенка в Красноярском крае после нападения бездомных собак.



– Еще в феврале-марте мы внесли пакет законопроект об основных мерах против этой ужасной угрозы, но пока нет реакции от правительства. Напомню, что конкретно просто необходимо сделать - ввести в закон обязательные условия для гуманного, но обязательного умерщвления животных в двух случаях: по состоянию здоровья — если животное испытывает невыносимые страдания от тяжелой болезни или травмы. И второй критерий – опасность. Тут никаких двойных толкований быть не может. Если собака уже причинила вред человеку или другому животному. Те, кто пытался напасть на человека, не должны оставаться на улицах! – подчеркнул Андрей Гимбатов.



Депутат настаивает, что для реализации комплекса мер для защиты людей в законодательство нужно ввести понятие «агрессивное животное». При этом он отметил, что депутаты готовы к консультациям с кинологами, ветеринарами и другими профессионалами при выработке решений.



Напомним, с 1 сентября 2025 года в Волгоградской области начал действовать закон «Об отдельных вопросах обращения с животными без владельцев», который направлен на обеспечение безопасности граждан и установление стандартов гуманного обращения с безнадзорными животными. Документ был принят областной думой в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Закон предусматривает запрет на возврат в привычные места обитания животных, проявляющих немотивированную агрессию по отношению к другим питомцам или людям. Свою жизнь такие «хвостики» будут проводить в приютах. Трое первых питомцев, которые провалили тест на агрессивность, уже остались в приюте МБУ «Северное» на пожизненном содержании.



