Матч России и Ирана в Волгограде: все о программе, транспорте и правилах доступа на стадион

В РФС в день проведения товарищеской встречи России и Ирана напомнили, как город подготовился к большому футбольному празднику и что будет происходить во время матча на самом стадионе и на площади перед ним.

Итак, «Волгоград Арена» откроется для болельщиков с 17:00 ч. Стартовый свисток матча между сборными России и Ирана прозвучит в 20:00. За три часа до этого на стадионе «Волгоград Арена» начнут работу развлекательные зоны для болельщиков. Известные игроки проведут автограф-сессии, а болельщики смогут сыграть в футбол со звездами этого вида спорта.

Транспорт

Для обеспечения безопасности в условиях интенсивного пешеходного движения 10 октября после 17:00 трамваи и троллейбусы будут следовать без остановки у «Волгоград Арены». С 18:00 интервал движения по линии скоростного трамвая сократится до 5 минут. Последний вагон от остановки «Мамаев Курган» в направлении станции «Ельшанка» пойдет в 23:00, в направлении «ВГТЗ» – в 23:30. До «Гимназии №14» последнее отправление от «Мамаева кургана» в 23:50.





В позднее вечернее время будет усилена работа троллейбусных маршрутов №№ 8а, 9, 10а и 15а – интервал движения составит 15–20 минут. Ко времени окончания матча помимо троллейбусов, продолжающих работать на маршрутах, для удобства горожан и гостей города 20 единиц будут ожидать пассажиров у остановок «Центральный парк культуры и отдыха» и «Мамаев Курган».

Подвижной состав будет отправляться один за одним после заполнения салона. Так, в северном направлении от указанных остановок отправятся троллейбусы №№ 8а, 9 и 10а. В южном и западном направлениях – №№ 8а, 10а и 15а.

Также у указанных остановок общественного транспорта будут стоять 3 электробуса, которые проследуют в Кировский район. Помимо этого, у данных остановочных пунктов пассажиров будут ждать 9 автобусов, 4 из которых поедут в Тракторозаводский район и 5 - в микрорайон Жилгородок.

Автобусный маршрут №2 в этот день, начиная с 21:45, выполнит 5 рейсов в южную часть города от остановки «Площадь им. Ленина» с интервалом 15–20 минут. Маршруты №№ 6, 35, 55 и 88 продолжат свою работу до 23:00.

При этом пассажирам не следует набиваться в первые автобусы и троллейбусы – подвижной состав будет отправляться один за другим сразу по заполнению салона, а уехать в нужном направлении смогут все желающие.

Кроме того, от железнодорожной станции «Мамаев Курган» в 22.33 проследует пригородный электропоезд сообщением «Краснооктябрьская – Шпалопропитка», в 22:43 от данной станции отправится состав по маршруту «Волгоград-1 – Волжский».

Парковки

Для болельщиков, решивших воспользоваться личным транспортом, организованы парковочные места в пешей доступности от стадиона «Волгоград Арена». Самые крупные автостоянки расположены по ул. 7-й Гвардейской, на парковке у здания областного суда, у Дворца спорта и ТЦ «Стройград».

Несмотря на значительное количество парковочных мест, организаторы призывают болельщиков воспользоваться общественным транспортом для снижения загрузки автомагистралей после окончания матча.





Правила доступа на стадион

Болельщикам предлагается прийти пораньше на матч и воздержаться от большого количества вещей и ручной клади при посещении стадиона. Это позволит сократить время на прохождение осмотра.

Также в день проведения матча возможно нестабильное интернет-соединение, предупредили в РФС. На всякий случай зрителям предлагают распечатать билет или скачать его до прохода на стадион.

За два часа до матча на площади перед ареной откроется BetBoom фестиваль болельщиков. На нём выступят группы «Браво» и «СерьГА, а перед игрой состоится хореографическое шоу.

Сегодня в телеграм-канале сборной России по футболу сообщили, что все билеты на матч двух сборных проданы. До большого футбольного праздника осталось уже около 8 часов.

