



С 23 по 26 октября в Малайзии прошёл крупный турнир ассоциации эстетической групповой гимнастики - MAGGA CUP. В местном Куала-Лумпуре волгоградская команда «Aelita MIX» впервые в истории стала участником международных соревнований, на которых нашему коллективу удалось победить в соперничестве с представителями других стран.

В «золотой» состав Волгоградской области вошли Вероника Фомиченко, Вероника Андронова, Полина Федосеева, Анастасия Лунева, Карина Григорян, Дарья Вьюгина, Евгений Харламов и Иван Сердюков. Под руководством тренерcкого состава в лице Веры Фомиченко, руководителя волгоградской Федерации эстетической гимнастики Елены Стадник и хореографа Надежды Андроновой юные спортсмены в возрасте от 13 до 15 лет безупречно выполнили элементы по программе «Mixed Team» и заслужили от судей высшие оценки, благодаря которым волгоградцы стали чемпионами.

Своими впечатлениями от выступления на международной арене в интервью сайту V102.RU поделилась Вера Фомиченко.

- В России на данный момент дисциплины «микст» как таковой нет. Здесь выступают смешанные команды, в составе которых есть парни и девушки. Например, в Японии, Южной Корее и Китае такие коллективы уже представлены в большом количестве. Поэтому мы стали своеобразными первопроходцами от России в данной дисциплине. И сразу же получилось так удачно! - отметила тренер.

Международные соревнования в Малайзии считаются престижными, так как прошли в рамках финала Кубка мира. Сборная России участвовала под нейтральным статусом. Отечественная команда была представлена 14-ю регионами, в том числе и Волгоградской областью. В общем зачёте российские гимнасты заняли весь пьедестал почёта.

- Волгоградская команда изначально состояла исключительно из девочек. Но в процессе подготовки появился вариант пригласить парня в коллектив - Евгения Харламова. Он занимался акробатическим шоу. Для выступления в команде Харламов набрал необходимую форму. И, к счастью, нам удалось заявиться в дисциплину «микст» в Малайзии. К сожалению, Иван Сердюков, который должен был участвовать в турнире, получил травму и выбыл из строя. А за отсутствие парня в команде нам сняли полбалла. Поэтому Харламову пришлось выступать сразу за двоих парней. Мы ставили сложный элемент. Сначала было маховое и фляк. Это специфические и сложные элементы упражнений. Отмечу, что в эстетической гимнастике нужно хорошо владеть телом. Здесь многое основано на взмахах, волнах. Мальчикам это даётся тяжелее, так как девочки более пластичные. Но все прошло хорошо, и по итогам выступления нам вернули эти отобранные ранее полбалла, — продолжила Вера Фомиченко.





По словам специалиста, итоговый результат на триумфальных состязаниях превзошёл все ожидания.

- До турнира в Малайзии мы волгоградской командой выступали на российских соревнованиях. Получили необходимый опыт, исправили ошибки и рассчитывали в Азии подняться в тройку призёров. Конечно, мечтали о первом месте, но такой уверенности не было. У китайцев и японцев было по три парня в коллективе. В этом аспекте у них изначально оказалось преимущество, - подчеркнула наставница.

Атмосфера в Малайзии и на самом турнире порадовала волгоградский коллектив.

- Мы познакомились с представителями других регионов из нашей сборной уже во время турнира в Малайзии. Российские участники поддерживали друг друга постоянно. Сложились хорошие отношения и со спортсменами из других стран, обменялись подарками с ними. Тренеры и дети были приветливы к нам, а мы ответили взаимностью. Местные жители там очень доброжелательные. Нам провели экскурсию по малазийским достопримечательностям. Наши ребята остались в полном восторге от увиденного. Из минусов - еда в Малайзии специфичная и очень острая. Плюс погода, конечно, контрастировала. Уезжали из России мы в дождь и холод, а там жара и +35 градусов. И разница во времени была плюс пять часов по сравнению с нашей страной. Однако наши юные спортсмены справились со всеми трудностями достойно и показали высокий результат. Сегодня вернулись домой после долгой дороги, - рассказала тренер «Aelita MIX».





Волгоградская команда не собирается останавливаться на достигнутом и уже строит амбициозные планы на будущее.

- На российских турнирах планируем усложнять программу и увеличивать количество парней в команде. В следующем году в дисциплине «микст» будут присваиваться разряды. Мы хотим сразу претендовать на звание мастеров спорта, - подытожила Вера Фомиченко.

Фото: сборная России по эстетической гимнастике и Вера Фомиченко

