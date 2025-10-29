Тридцать волгоградцев отравились грибами-мутантами и «мухоморами»





В Волгоградской области по данным на сентябрь 2025 года грибами отравились уже 30 человек, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Специалисты назвали три основные причины, по которым происходят такие случаи.

– Основными причинами пищевых отравлений грибами являются неумение распознавать съедобные грибы и отличать их от ядовитых, неправильное приготовление грибов, а также – возможные мутации съедобных грибов, – сообщили в волгоградском РПН.

Специалисты рекомендуют жителям Волгоградского региона быть внимательными и собирать только те грибы, которые им хорошо известны. В числе других золотых правил безопасной тихой охоты: отказ от сбора грибов вдоль дорог, отказ от переросших, червивых и склизких грибов. Нельзя хранить грибы в сыром виде длительное время, а соленые грибы запрещается хранить в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде. Наиболее безопасным способом приготовления грибов в РПН называют их отваривание в хорошо подсоленной воде большого объема.

