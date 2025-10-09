Иранские футболисты уже гостили в Волгограде: вспоминаем матч полувековой давности

В Волгограде уже завтра, 10 октября, на стадионе «Волгоград Арена» состоится матч между сборными России и Ирана. Спортсмены обеих команд прибыли в город-герой накануне, а сегодня проведут тренировки перед встречей. В преддверии предстоящего события редакция ИА «Высота 102» вспомнила интересный факт – иранские футболисты уже гостили в Волгограде. Почти 55 лет назад – 19 октября 1970-го – на Центральном стадионе состоялся товарищеский матч. «Сталь», выступавшая во Второй лиге чемпионата СССР, принимала у себя сборную Тегерана.

Хотя в некоторых источниках говорилось, что это была настоящая, национальная сборная Ирана, тем более, что в поединке полувековой давности сыграли Ибрахим Аштиани, Али Парвин и Хуссейн Калани (игроки сборной страны), мы доверимся публикациям местных газет и официальной программе к матчу. Тегеран, так Тегеран.

В качестве главного арбитра на игру был «выписан» из Москвы судья всесоюзной категории Владимир Сергеевич Руднев. В столице к мероприятию отнеслись со всей серьезностью. А вот на линиях помогать московскому арбитру доверили местным. В итоге с флажками по бровке бегали Валерий Федорович Карнавский, позже ставший начальником другой волгоградской команды – «Ротор» и Александр Федорович Рогачев – первый выпускник волгоградского института физкультуры, отработавший затем 44 года в родном вузе на преподавательских и руководящих должностях.

Статистик и историк волгоградского футбола Валерий Андреев «раскопал» и сохранил составы команд на тот матч. За «Сталь» сыграли: Абаев (Евстафьев, 46), Цыценко, Осипов, Котопуло (Тищенко, 46; Гузенко, ?), Дергач (Шишлов, 46), Пацко (Джаншиев, 46), Шершнёв, Коробков (Ильин, 46), Головко, Кириллов (Кузьменко, 46), Китаев (Коршунов, 46). «Сталь» использовала своих игроков по максимуму, чтобы особо не «нагружать» основной состав. Ведь игра легла между календарными матчами чемпионата союза. 17-го волгоградцы сыграли с «Автомобилистом» из Нальчика, а 21-го предстояла игра с пятигорским «Машуком».

Игра прошла в присутствии 2500 зрителей, при температуре воздуха +10 и завершилась победой гостей – 1:0. Единственный гол в матче был забит на 78-й минуте. И это была первая победа иранцев в турне по СССР 1970 года. До матча в Волгограде они потерпели поражения от ереванского «Арарата» (0:2) и столичного ЦСКА (0:1).

Сергей Хохлов



Коллаж: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»