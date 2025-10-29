Троих волгоградских подростков наградят медалями «За проявленное мужество»





В Волгоградской области три школьника удостоены медалей «За проявленное мужество». Торжественное награждение подростков из Волгограда и Петрова Вала пройдет 4 ноября в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Наград удостоены девятиклассники лицея №4 Красноармейского района Ярослав Ефимов и Денис Потафеев, а также пятниклассник из школы №7 Петров Вала Николай Кубеков. Памятные медали школьники получат за отвагу в экстремальных ситуациях.

Трое молодых людей предотвратили распространение пожаров — сообщили о возгораниях в экстренные службы и до приезда спасателей вместе со взрослыми тушили огонь на территории садоводческого товарищества, а также возле гаражных участков.

Торжественная церемония пройдет в День народного единства. Организаторами проекта выступили Совет Федерации и Российский союз спасателей.