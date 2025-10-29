Водителя Первого канала возмутил штраф за парковку служебного авто на «зеленке»





В Волгоградской области с начала 2025 года было составлено 87 000 протоколов за нарушение правил парковки. При этом, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на профильный комитет обладмина, только лишь в 142 случаях суд отменил решения о назначении штрафов, посчитав возражения автовладельцев обоснованными. В подавляющем большинстве случаев нарушителям приходится платить выросшие с августа суммы по решению спецкомиссий – до 5 тысяч рублей физлицам, до 40 тысяч – должностным лицам, до 200 тысяч – юридическим. Одним из таковых на днях оказался водитель Первого канала Дмитрий Орехов – мужчина, сообщает Volganet.net, заплатил 30 тысяч, но публично выразил негодование.

По данным издания, нарушение правил парковки было допущено водителем в Тракторозаводском районе Волгограда.

– Водитель HAVAL DARGO припарковался на зеленой зоне на улице Ополченской, 43. Нарушение зафиксировали члены Территориальной административной комиссии в ходе своего ежедневного рейда. Выяснилось, что авто зарегистрировано на юридическое лицо, а следовательно, и штраф по статье 8.10 Закона Волгоградской области «Кодекс Волгоградской области об административной ответственности» от 11.06.2008 г. № 1693-ОД предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей, – передает волгоградское СМИ.

По данным журналистов, Дмитрий Орехов намерен обжаловать штраф за своё нарушение. Однако, с учетом сложившейся практики, считает юрист Александра Семенова, это ему вряд ли удастся.

– Юридическая база у муниципалитетов отработана, такие постановления принимаются пачками, процент обжалований невелик. Поэтому паркуйтесь на асфальте в положенных местах – к грусти автовладельцев и к радости экоактивистов, – цитата комментария юриста.

К слову, жители Тракторозаводского района, передает Volganet.net, в социальных сетях считают наказание справедливым.