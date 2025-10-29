Жители Волгоградской области пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на отсутствие связи. Пост о жалобах жителей ЮФО Мизулина выложила в своем Telegram-канале.

- В Волгограде с 22 октября нет мобильного интернета. В некоторых районах он есть, где-то работает с перебоями. Операторы связи сообщают, что поставляют интернет стабильно. Что делать в такой ситуации? Вряд ли людям вернут деньги за оплату тарифа. Я плачу почти тысячу в месяц ради того, чтобы всегда быть на связи, а в итоге у меня даже ВК не всегда работает, - пожаловались волгоградцы.

В свою очередь Мизулина на обращения волгоградцев пояснила, что такие проблемы, связанные с отсутствием мобильного интернета, грозят сотовым операторам большим числом исков в суд за некачественное предоставление услуг.

- Каждый день стабильно читаю письма по поводу отсутствия интернета в том или ином регионе. Люди задают справедливый вопрос: за что тогда они платят мобильным операторам? Кто будет компенсировать средства за отсутствие услуг связи? На мой взгляд, это серьезный вопрос, который уже давно должно было решить Минцифры. Иначе люди пойдут решать этот вопрос в судебном порядке, и что-то мне подсказывает, что суды их поддержат, - считает глава Лиги.