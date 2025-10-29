Общество

Волгоградцы пожаловались Мизулиной на отсутствие мобильного интернета

Общество 29.10.2025 16:57
0
29.10.2025 16:57

Жители Волгоградской области пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на отсутствие связи. Пост о жалобах жителей ЮФО Мизулина выложила в своем Telegram-канале. 

- В Волгограде с 22 октября нет мобильного интернета. В некоторых районах он есть, где-то работает с перебоями. Операторы связи сообщают, что поставляют интернет стабильно. Что делать в такой ситуации? Вряд ли людям вернут деньги за оплату тарифа. Я плачу почти тысячу в месяц ради того, чтобы всегда быть на связи, а в итоге у меня даже ВК не всегда работает, - пожаловались волгоградцы. 

В свою очередь Мизулина на обращения волгоградцев пояснила, что такие проблемы, связанные с отсутствием мобильного интернета, грозят сотовым операторам большим числом исков в суд за некачественное предоставление услуг. 

- Каждый день стабильно читаю письма по поводу отсутствия интернета в том или ином регионе. Люди задают справедливый вопрос: за что тогда они платят мобильным операторам? Кто будет компенсировать средства за отсутствие услуг связи? На мой взгляд, это серьезный вопрос, который уже давно должно было решить Минцифры. Иначе люди пойдут решать этот вопрос в судебном порядке, и что-то мне подсказывает, что суды их поддержат, - считает глава Лиги.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.10.2025 17:12
Общество 29.10.2025 17:12
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 15:36
Общество 29.10.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 12:58
Общество 29.10.2025 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 12:21
Общество 29.10.2025 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 11:54
Общество 29.10.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 11:34
Общество 29.10.2025 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 10:27
Общество 29.10.2025 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 09:40
Общество 29.10.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 09:30
Общество 29.10.2025 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.10.2025 09:16
Общество 29.10.2025 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 08:44
Общество 29.10.2025 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 08:25
Общество 29.10.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 08:03
Общество 29.10.2025 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 07:04
Общество 29.10.2025 07:04
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2025 06:31
Общество 29.10.2025 06:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:12
Расписание волгоградских пригородных поездов изменится в ноябреСмотреть фотографии
16:57
Волгоградцы пожаловались Мизулиной на отсутствие мобильного интернетаСмотреть фотографии
16:34
Минобрнауки предложило запретить прием студентов с баллом ЕГЭ ниже 50Смотреть фотографии
16:01
«В квартире страшно – холод, крысы и мрак»: прокуратура проверит условия жизни семьи участника СВО из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:36
Волгоградское УФАС внесло в черный список подрядчика за отказ сносить двухэтажкуСмотреть фотографии
15:13
Тирана-рецидивиста задержали после смерти волгоградкиСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде с 5 ноября прекратят работу дачные автобусыСмотреть фотографии
13:51
Верховный суд рассмотрит жалобу Никиты Журавеля на 14-летнее заточение в закрытом режимеСмотреть фотографии
13:33
Штраф в 3 миллиарда из-за коррупции наложили на компанию по иску из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:58
Губернатор Бочаров и глава ДОСААФ Добряков обсудили форматы патриотического воспитанияСмотреть фотографии
12:21
Из Волгограда выдворили в Узбекистан и Таджикистан 48 нелегаловСмотреть фотографии
11:54
Четверо бойцов СВО из Жирновского района посмертно награждены орденами МужестваСмотреть фотографии
11:34
Группа чернобыльцев в Волгоградской области добилась индексации выплат в судеСмотреть фотографии
11:29
80 обитаемых норок реликтовой выхухоли нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:27
Машина всмятку: в Волжском водитель «Лады» погиб после наезда на деревоСмотреть фотографии
10:10
Дачные маршруты в Волжском прекратят работу с 5 ноябряСмотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом 29 октября включат тревожные сиреныСмотреть фотографии
09:30
За границу не смогли выехать 738 волгоградцев из-за долга по электроэнергииСмотреть фотографии
09:16
Смертельный вирус нашли у коров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:44
Под Волгоградом Россельхознадзор забраковал 6 кг фермерского творогаСмотреть фотографии
08:25
В Волгограде суд обязал собственника квартиры демонтировать кондиционерСмотреть фотографии
08:11
Глава Иловлинского района слег перед новым уголовным процессомСмотреть фотографии
08:03
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:43
Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службуСмотреть фотографии
07:22
Скандал с разделением учеников на малоимущих и «детей участников СВО» разразился в РостовеСмотреть фотографии
07:04
Два пригородных поезда отменяют в Волгограде с 5 ноябряСмотреть фотографии
06:31
Вылет туристов из Волгограда в Египет перенесли на 18 часовСмотреть фотографии
06:01
Отбой беспилотной опасности объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:54
Густой туман опустился на Волгоград и областьСмотреть фотографии
05:41
Росавиация возобновила полеты над ВолгоградомСмотреть фотографии
 