В Волгограде к концу года начнётся четвёртый этап расширения платных парковок

Транспорт 07.10.2025 17:38
Власти Волгограда официально объявили о введении платной парковки ещё на 9 улицах в центральной части города. Как ранее сообщала редакция, раскошелиться волгоградским автолюбителям и гостям областного центра предстоит на парковках, находящихся в границах Аллеи Героев и улицы 7-й Гвардейской.

- Платное парковочное пространство организуется на ряде участков пр. им. В.И. Ленина, улиц Мира, Коммунистической, Порт-Саида, Симбирцева, Пражской, Гагарина, 13-й Гвардейской и Набережной им. 62-й Армии, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее муниципалитет опубликовал проект документа, по которому в четвёртый этап расширении платного парковочного пространства вошли 40 участков улиц. В общей сложности власти рассчитывают здесь создать 858 машиномест, из которых 100 будут отведены для автомобилей людей с инвалидностью.

Точная дата введения нового режима парковки автомобилей держится муниципалитетом в тайне. Однако, как стало известно ИА «Высота 102», коммерциализация 9 улиц может произойти в ноябре-декабре 2025 года. При этом властями рассматривается вариант, когда на новых платных парковках не будет переходного периода. В таком случае водителей сразу же начнут штрафовать за неоплату соответствующей услуги.

- Стоимость 1 часа стоянки в платном парковочном пространстве - 40 рублей за легковую автомашину. С 20:00 до 8:00 стоянка в парковочном пространстве является бесплатной. Также плата не взимается за первые 15 минут стоянки, если за это время автомобиль покинул зону парковки, - добавили в администрации Волгограда.

Для нарушителей новых правил чиновниками предусмотрены ощутимые штрафы. Для граждан – 2,5 тыс. рублей. Для юрлиц – до 30 тыс. рублей.

Напомним, в мае 2024 года заработала первая платная парковка на Привокзальной площади. В августе 2024 года платные стоянки появились еще на семи центральных улицах. Весной 2025 года режим платной парковки был распространен еще на 15 улиц.

