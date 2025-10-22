Общество

«Магия» рассеется в новогоднюю ночь: водительские права перестанут продлевать автоматом

22.10.2025
Жители Волгоградской области, срок действия водительских прав которых истекает в начале 2026 года, не смогут продлить их автоматически, как это было ранее.  С 1 января 2026 года автопродление прав в России отменяют официально. 

Напомним, что автоматическое продление водительских удостоверений действовало в России с 2022 года. Многие волгоградские водители успели привыкнуть к такому приятному бонусу, однако с нового года он перестанет действовать.

При этом отметим, что если права истекают до 31 декабря 2025 года, волгоградцы еще смогут воспользоваться автопродлением (права будут действительны до 30 декабря 2028 года). А вот уже на следующий день – под бой курантов в новогоднюю ночь – это станет невозможным. 

Волгоградцам, которые пользовались автопродлением около трех лет назад, необходимо уточнить дату процедуры. Важно понимать, что права продлевались на срок, истекающий не день в день через три года, а на один день раньше. К примеру, если в предыдущий раз права продлялись, скажем, 22 октября 2022 года, то их срок истечет 21 октября 2025-го.

