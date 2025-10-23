В Волжском гордума узаконит платные парковки





Администрация Волжского внесёт в городскую думу проект решения, устанавливающего общие правила создания платных парковок на местных дорогах общего пользования. Документ делегирует мэрии все основные полномочия по реализации нововведения.

Предлагаемый депутатам порядок устанавливает, что платными парковками владеет администрация Волжского. О введении платного режима волжан должны предупредить через СМИ как минимум за месяц до коммерциализации стоянок.

Так же, как и в Волгограде, на платных стоянках в Волжском у автолюбителей будет возможность бесплатно оставить автомобиль на 15 минут. Если данный период будет превышен, водителю предстоит оплатить в казну определённую сумму. Какую именно – определит мэрия на основании неких методических рекомендаций областного центра.





Документ не содержит конкретной схемы расположения платных парковочных пространств, однако декларирует, что в первую очередь ценник определят для наиболее загруженных улиц.

Также в положении прописывается несколько важных моментов. В частности, власти учли частые перебои в работе мобильного интернета и возможность неполадки оборудования. В случае, если устройство оплаты не будет функционировать, парковка будет считаться бесплатной.

Напомним, 11 сентября в Волжском состоялось совещание, посвящённое внедрению в городе платных парковок. В мероприятии приняли участие муниципальные чиновники и представители компании-разработчика систем мониторинга платного парковочного пространства. По итогу заседания участники высказались в поддержку коммерциализации улиц, подчеркнув, что это поможет решить проблему их перегруженности.