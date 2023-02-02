В Волгограде 2 февраля в ходе визита в рамках празднования 80-летия Сталинградской Победы президент России Владимир Путин встретился с губернатором региона Андреем Бочаровым.

– В целом обстановка у вас хорошая, – отметил Владимир Путин на встрече с главой Волгоградской области. – Даже не удовлетворительная, а хорошая, потому что и по сельхозпродукции и по промышленному производству у вас рост. Стройка хорошо себя показала. Правда, есть вопросы, которые требуют внимания с Вашей стороны. Вы мне говорили, что решете проблемы дольщиков, но большой процент и аварийного жилья. К сожалению, пока большой. С этим тоже нужно бороться и принимать соответствующие решения.

Андрей Бочаров доложил в свою очередь, что социально-экономическая обстановка в регионе остается стабильной:

– Социальные обязательства выполняются в полном объеме, экономические показатели стабилизированы и демонстрируют положительную динамику. Предприятия и организации реального сектора экономики не только сохранили, но и увеличили объем производимой продукции, существенно расширив линейку производимых товаров и услуг.

Фото, видео: kremlin.ru