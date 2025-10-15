В Волгограде на Современнике неожиданно обустроили диагональный переход





В Центральном районе Волгограда изменилась схема автомобильного движения. Неожиданно, в ночь с 14 на 15 октября, городские службы обустроили новый диагональный пешеходный переход на пересечении пр. Ленина и ул. Краснознаменской.





Работы начались около полуночи и в утренние часы немного смутили водителей, которые ещё вчера вечером возвращались домой, когда на данном участке действовала одна разметка, а сейчас – совсем иная, требующая от них дополнительного внимания.





Примечательно, что пешеходы сразу же оценили все преимущества нового перехода. Вместо томительного ожидания сначала на переходе через ул. Краснознаменскую, а затем через пр. Ленина, волгоградцы и гости областного центра могут сразу пересечь обе дороги по диагонали.





Однако далеко не все горожане отнеслись к новой возможности ответственно, начав перебегать перекрёсток не только по нанесённой разметке, но и по другим, кажущимся им удобными направлениям, что грозит обернутся новыми авариями.

Фото и видео: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102», очевидцы