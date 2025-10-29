Экология

80 обитаемых норок реликтовой выхухоли нашли в Волгоградской области

Экология 29.10.2025 11:29
0
29.10.2025 11:29


Сотрудники Окского биосферного заповедника успешно завершили недельную экспедицию, целью которой была оценка состояния популяции русской выхухоли  в трех природных парках региона: «Нижнехоперский», «Усть-Медведицкий» и «Донской». По данным облкомприроды, за неделю специалисты нашли 80 жилых нор этого редкого и уязвимого вида, всего обследовано 14 водоемов.

Особое внимание исследователей привлекло количество жилищ этого реликтового вида в природном парке «Нижнехоперский»: на обследованных 6 озерах обнаружено 39 нор.

В парке «Усть-Медведицкий» было исследовано пять водоемов, в частности, озера Большое и Малое Вяжные, река Протока, так и ранее неизвестные места обитания выхухоли: озера Тульское, Кривое и Дурновское. Здесь ученые  нашли 25 нор, 14 из которых - новые.

В природном парке «Донской» ученые работали на озерах  Колдаир, Пятидесятное и Затон Карасёв Иловлинского района, где на учет поставили еще  16 нор.

Напомним, этой весной волонтерами и сотрудниками парков были очищены 12 водоемов от браконьерских снастей и мусора  для обеспечения благополучной и безопасной среды обитания для выхухоли и других водных обитателей.

Фото облкомприроды

