Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане

Президент России Владимир Путин посетил Мамаев курган в Волгограде, где, как сообщает ИА «Высота 102», возложил цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы.
По информации информагентства, сегодня, в рамках празднования 80-летия Сталинградской Победы, глава государства примет участие в большом концерте. Также в планах Владимира Путина – встреча с молодежью и представителями общественных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва».
Отдельно Владимир Путин планирует пообщаться с губернатором региона Андреем Бочаровым.