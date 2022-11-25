И три человека за столом: в Волгограде почти решили, каким будет Сурский сквер

В Волгограде сегодня, 25 ноября, состоялась заключительная встреча архитекторов с горожанами, на которой обсуждали будущее Сурского сквера в Центральном районе. Представители центра «ВЯЗ» представили итоговую концепцию, посвященную строителям, возрождавшим Сталинград после войны. Во всяком случае, об этом будет свидетельствовать скульптурная композиция, которая появится в центре сквера. Что именно будет представлять собой эта композиция, официально пока не сообщается, однако корреспондентам ИА «Высота 102» стали известны некоторые детали.

Представил итог кропотливой работы над проектом благоустройства Сурского сквера архитектор «ВЯЗа» Всеволод Петров. По его словам, все ранее принятые решения остаются в силе.

– Сквер находится в глубине городской застройки, кроме того, он входит в концепцию зеленого кольца Волгограда, потому мы сохранили изначальную структуру парка, центральный вход останется на своем прежнем месте, – заверил Всеволод Петров. – Предполагается, что в сквере будет размещена скульптурная группа: центральная композиция, а также еще четыре объекта, которые отражают основные вехи строительства и развития нашего города Царицына – Сталинграда – Волгограда. Полагаем, что скульптуры повысят туристическую привлекательность данного места.

И тем не менее, основное, на чем настаивают архитекторы и чиновники, – Сурский сквер гармонично впишется в так называемый детский кластер и станет прекрасным местом отдыха для волгоградцев с детьми. Напомним, что поблизости со сквером расположен Городской детско-юношеский центр, а в 2023 году планируется открытие Дома детства с кукольным театром и кинозалами в бывшем кинотеатре «Победа».





– То, что предлагают архитекторы, отвечает интересам широкого круга людей. Главное назначение – это отдых, – высказал свое мнение Почетный архитектор России Михаил Норкин. – Напомню, что в начале 2000-х годов данное место было отведено под строительство офисного центра. Андрей Бочаров проявил волю – и неимоверными усилиями, через суды, сквер удалось вернуть в муниципальную собственность. Благодаря этому, сегодня мы можем обсуждать благоустройство с тем, чтобы территория стала привлекательной для волгоградцев и туристов.

Как подчеркнул Михаил Норкин, составляющие скульптурной группы помогут и самим жителям Волгограда, и гостям города лучше узнать его историю и архитектуру.

– Это будут здания – символы развития города. С помощью QR-кодов люди смогут подробнее узнать о строительстве этих сооружений, а также об архитекторах, благодаря которым они появились, – рассказал Михаил Карлович.









Информации о том, что будет представлять собой центральная скульптурная композиция, пока крайне мало. Напомним, что прежними проектами благоустройства Сурского сквера предполагалась установка памятника строителям в виде узорчатого куба, рассчитанного на восприятие с разных точек. Однако от этой «громоздкой» задумки отказались. По предложению Андрея Бочаров к разработке концепции был привлечен известный скульптор Сергей Щербаков. Сегодня автор скульптурной композиции рассказал в общих чертах корреспондентам ИА «Высота 102», как она будет выглядеть. В настоящее время в Жуковском Щербаков как раз работает над скульптурой.

– Пока не могу раскрывать всех подробностей, однако могу сказать, что композиция будет представлять собой стол, на котором лежит генплан города. За этим столом будут находиться три фигуры, символизирующие архитектора, строителя и руководителя города, – сообщил Сергей Щербаков. – При этом генплан, развернутый на столе, будет как будто «стекать» с него. В данной точке будет брать начало в фонтан.

Сергей Щербаков также рассказал, копии каких именно зданий, о которых упоминал Михаил Норкин, будут представлены в Сурском сквере. Первое, символизирующее Царицын, – всем известная царицынская Каланча. Еще одним зданием станет Центральный универмаг, найдет свое место в Сурском сквере и уменьшенная копия возрожденного Собора Александра Невского. Предположительно, и центральная композиция и все остальные скульптуры будут отлиты из бронзы.





Отметим, что на прошедшем 25 ноября обсуждении волгоградцы озвучили архитекторам еще несколько пожеланий. Так, руководитель Детской художественной школы Ирина Ханько предложила авторам проекта продумать состав деревьев и кустарников, которые появятся в сквере. По ее мнению, нужно выбирать сорта, которые в осеннее время будут радовать горожан разными красками. Кроме того, Ханько высказала сомнения насчет уместности бронзы (из которой будут выполнены скульптуры) на данной территории.

Интересовало волгоградцев и то, будет ли достаточно тени в сквере. Всеволод Петров заверил публику, что по возможности деревья, произрастающие сейчас, будут сохранены при благоустройстве. Новые, по его словам, будут в высоту не менее шести метров.

– И все же хотелось бы, чтобы над скамейками продумали устройство навесов, которые могли бы защищать от палящего солнца, – отметил один из участников обсуждения. – Это было бы удобно для родителей, которые ожидают детей во время их занятий в ДЮЦе.

Непременно должен появиться в сквере и водоем, уверены горожане.

– В центре сквера, возле памятника, будет водная гладь, – заверил Всеволод Петров волгоградцев. – Вода будет находиться под решеткой. Таким образом, над водой можно будет ходить и смотреть на нее, глядя себе под ноги.





Никаких стационарных объектов, к примеру, кафе, в сквере не появится, утверждают авторы проекта. Однако площадка, на которой сегодня располагается «Рустерс», судя по проекту, затронута благоустройством не будет.



Иллюстрации предоставлены МБУ «ВЯЗ»