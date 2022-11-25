Общество

И три человека за столом: в Волгограде почти решили, каким будет Сурский сквер

Общество 25.11.2022 19:59
0
25.11.2022 19:59


В Волгограде сегодня, 25 ноября, состоялась заключительная встреча архитекторов с горожанами, на которой обсуждали будущее Сурского сквера в Центральном районе. Представители центра «ВЯЗ» представили итоговую концепцию, посвященную строителям, возрождавшим Сталинград после войны. Во всяком случае, об этом будет свидетельствовать скульптурная композиция, которая появится в центре сквера. Что именно будет представлять собой эта композиция, официально пока не сообщается, однако корреспондентам ИА «Высота 102» стали известны некоторые детали. 

Представил итог кропотливой работы над проектом благоустройства Сурского сквера архитектор «ВЯЗа» Всеволод Петров. По его словам, все ранее принятые решения остаются в силе.

Сквер находится в глубине городской застройки, кроме того, он входит в концепцию зеленого кольца Волгограда, потому мы сохранили изначальную структуру парка, центральный вход останется на своем прежнем месте, – заверил Всеволод Петров.Предполагается, что в сквере будет размещена скульптурная группа: центральная композиция, а также еще четыре объекта, которые отражают основные вехи строительства и развития нашего города Царицына – Сталинграда – Волгограда. Полагаем, что скульптуры повысят туристическую привлекательность данного места. 

И тем не менее, основное, на чем настаивают архитекторы и чиновники, – Сурский сквер гармонично впишется в так называемый детский кластер и станет прекрасным местом отдыха для волгоградцев с детьми. Напомним, что поблизости со сквером расположен Городской детско-юношеский центр, а в 2023 году планируется открытие Дома детства с кукольным театром и кинозалами в бывшем кинотеатре «Победа». 


То, что предлагают архитекторы, отвечает интересам широкого круга людей. Главное назначение – это отдых, – высказал свое мнение Почетный архитектор России Михаил Норкин. Напомню, что в начале 2000-х годов данное место было отведено под строительство офисного центра. Андрей Бочаров проявил волю – и неимоверными усилиями, через суды, сквер удалось вернуть в муниципальную собственность. Благодаря этому, сегодня мы можем обсуждать благоустройство с тем, чтобы территория стала привлекательной для волгоградцев и туристов.  

Как подчеркнул Михаил Норкин, составляющие скульптурной группы помогут и самим жителям Волгограда, и гостям города лучше узнать его историю и архитектуру. 

Это будут здания – символы развития города. С помощью QR-кодов люди смогут подробнее узнать о строительстве этих сооружений, а также об архитекторах, благодаря которым они появились, – рассказал Михаил Карлович. 



Информации о том, что будет представлять собой центральная скульптурная композиция, пока крайне мало. Напомним, что прежними проектами благоустройства Сурского сквера предполагалась установка памятника строителям в виде узорчатого куба, рассчитанного на восприятие с разных точек. Однако от этой «громоздкой» задумки отказались. По предложению Андрея Бочаров к разработке концепции был привлечен известный скульптор Сергей Щербаков. Сегодня автор скульптурной композиции рассказал в общих чертах корреспондентам ИА «Высота 102», как она будет выглядеть. В настоящее время в Жуковском Щербаков как раз работает над скульптурой.

Пока не могу раскрывать всех подробностей, однако могу сказать, что композиция будет представлять собой стол, на котором лежит генплан города. За этим столом будут находиться три фигуры, символизирующие архитектора, строителя и руководителя города, – сообщил Сергей Щербаков. При этом генплан, развернутый на столе, будет как будто «стекать» с него. В данной точке будет брать начало в фонтан. 

Сергей Щербаков также рассказал, копии каких именно зданий, о которых упоминал Михаил Норкин, будут представлены в Сурском сквере. Первое, символизирующее Царицын, – всем известная царицынская Каланча. Еще одним зданием станет Центральный универмаг, найдет свое место в Сурском сквере и уменьшенная копия возрожденного Собора Александра Невского. Предположительно, и центральная композиция и все остальные скульптуры будут отлиты из бронзы. 


Отметим, что на прошедшем 25 ноября обсуждении волгоградцы озвучили архитекторам еще несколько пожеланий. Так, руководитель Детской художественной школы Ирина Ханько предложила авторам проекта продумать состав деревьев и кустарников, которые появятся в сквере. По ее мнению, нужно выбирать сорта, которые в осеннее время будут радовать горожан разными красками. Кроме того, Ханько высказала сомнения насчет уместности бронзы (из которой будут выполнены скульптуры) на данной территории. 

Интересовало волгоградцев и то, будет ли достаточно тени в сквере. Всеволод Петров заверил публику, что по возможности деревья, произрастающие сейчас, будут сохранены при благоустройстве. Новые, по его словам, будут в высоту не менее шести метров.

И все же хотелось бы, чтобы над скамейками продумали устройство навесов, которые могли бы защищать от палящего солнца, – отметил один из участников обсуждения. – Это было бы удобно для родителей, которые ожидают детей во время их занятий в ДЮЦе.  

Непременно должен появиться в сквере и водоем, уверены горожане.

В центре сквера, возле памятника, будет водная гладь, – заверил Всеволод Петров волгоградцев. – Вода будет находиться под решеткой. Таким образом, над водой можно будет ходить и смотреть на нее, глядя себе под ноги.


Никаких стационарных объектов, к примеру, кафе, в сквере не появится, утверждают авторы проекта. Однако площадка, на которой сегодня располагается «Рустерс», судя по проекту, затронута благоустройством не будет. 

Иллюстрации предоставлены МБУ «ВЯЗ»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.11.2022 20:46
Общество 25.11.2022 20:46
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2022 19:48
Общество 25.11.2022 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2022 19:18
Общество 25.11.2022 19:18
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2022 15:21
Общество 25.11.2022 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2022 12:21
Общество 25.11.2022 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2022 12:10
Общество 25.11.2022 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2022 11:34
Общество 25.11.2022 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2022 09:32
Общество 25.11.2022 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2022 08:41
Общество 25.11.2022 08:41
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2022 08:05
Общество 25.11.2022 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2022 07:29
Общество 25.11.2022 07:29
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2022 20:19
Общество 24.11.2022 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2022 19:46
Общество 24.11.2022 19:46
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2022 18:47
Общество 24.11.2022 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2022 18:13
Общество 24.11.2022 18:13
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:46
Жителям Херсона в Волгоградской области выдадут по 100 тысяч и обеспечат жильемСмотреть фотографии
20:28
В Волгоградской области задолженность по зарплате снизилась до 20 миллионовСмотреть фотографии
19:59
И три человека за столом: в Волгограде почти решили, каким будет Сурский скверСмотреть фотографии
19:48
В Волгоградской области к 28 ноября ожидают похолодание до -5 градусовСмотреть фотографии
19:18
Волгоградские депутаты обсудили с железнодорожниками развитие регионаСмотреть фотографии
18:35
Украла товар и наехала на продавца: в Волгограде задержали опасную покупательницуСмотреть фотографии
17:04
«А где гарантия?»: в Волгоградской области всплыли странности с контрактом на ремонт дорогиСмотреть фотографии
16:44
К 2024 году в РФ создадут цифровую базу данных воинского учетаСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде подвели итоги форума «ПромЭнергоВолга2022»Смотреть фотографии
15:21
Волгоградец пытался отсудить за три лопнувших шарика целое состояниеСмотреть фотографии
15:11
«Изменили мои показания»: обвиненный в смерти пациентки от COVID-19 волгоградский врач обжалует приговорСмотреть фотографии
14:23
В Волгоградской области объявленный умершим мужчина погасил свой долгСмотреть фотографии
14:20
Депутаты Волгоградской облдумы пропьют за год полмиллиона рублейСмотреть фотографии
13:13
Волгоградца задержали за контрабанду 2,5 кг прегабалина из КитаяСмотреть фотографии
12:58
Оперативниками МВД задержан 18-летний житель ГородищаСмотреть фотографии
12:27
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила топ-5 дебетовых доходных картСмотреть фотографии
12:21
Депутаты ГД защитят русский язык от иностранщиныСмотреть фотографии
12:10
Прощай, полковник Сандерс!: волгоградские рестораны KFC сменят вывески после смены собственникаСмотреть фотографии
11:34
Фантомного поставщика мяса, рыбы и молока в 8 регионов РФ выявили в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:20
«Будущее уже наступило»: на выставке в Волгограде представили актуальные тенденции и успешные практики в электроэнергетикеСмотреть фотографии
10:57
В Волгоградской области растет производство труб, шин и моющих средствСмотреть фотографии
10:34
ВОЛМА на ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA 2022 представила преимущества своих новинокСмотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области похоронили погибшего в СВО Алексея ШамшинаСмотреть фотографии
10:23
Угнанную в Москве иномарку задержали на подъезде к ВолгоградуСмотреть фотографии
10:07
Волгоградское отделение СоюзМаш представило предприятия региона на «Пром-Энерго-Волга’2022»Смотреть фотографии
09:56
В Волгограде пенсионерка разбила голову в автобусеСмотреть фотографии
09:32
Массовые беспорядки в колонии под Волгоградом подавили в ходе ученийСмотреть фотографии
09:26
Мобилизованных из Волгоградской области отправили на полигоны ЮВОСмотреть фотографии
08:41
Не верят в пенсию: почти половина волгоградцев согласна на серую зарплатуСмотреть фотографии
08:05
Волгоградский Роспотребнадзор добился закрытия четырех сайтов по торговле табакомСмотреть фотографии
 