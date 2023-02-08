В России на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19. Такие тревожные новости пришли из Роспотребнадзора РФ. Так, на пятой неделе 2023 года в стране выявлено более 60 тысяч случаев заболевания, что на 33% больше, чем на четвертой неделе. При этом почти 41% всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

В Волгоградской области тоже не вся так радужно. Так, по данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе было зафиксировано 57 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Вроде бы и не так много. Но достаточно вспомнить, что еще недавно количество заболевших было менее 20 человек в день.

Как пояснили ИА «Высота 102» в РПН, благодаря постоянному мониторингу изменчивости штаммов COVID-19, проводимому Роспотребнадзором, все новые геноварианты, приходящие в Россию, оперативно выявляются.

В настоящее время наблюдается возврат подварианта «Омикрон» BA.2 («стелс-омикрон») в виде рекомбинантных форм XBB. При этом различные формы XBB постепенно вытесняют «Омикрон» ВА.5, который доминировал в России на протяжении многих месяцев. Так, в Москве на формы XBB приходится уже порядка 90% выявленных случаев заболевания. Параллельно фиксируются случаи заражения геновариантами «Омикрона» BQ.1 и BA.2.75 («Кентавр»).

Возврат и распространение измененного подварианта BA.2 объясняется постепенным угасанием иммунитета у тех, кто переболел «стелс-омикроном» год назад. Кроме того, за год BA.2 успел накопить достаточный объем мутаций, которые позволяют ему достаточно эффективно уклоняться от иммунной защиты. Определенную роль играет и формирующаяся с учётом мутаций сезонность эпидемического процесса по COVID-19, как в случае с вирусами гриппа.

Циркулирующие на сегодняшний день в России варианты COVID-19 отличаются высокой заразностью, но вызванное ими заболевание, как правило, протекает в легкой форме. В связи с этим введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер не требуется, считают в Роспотребнадзоре.

Однако поберечься волгоградцам следует. И не пренебрегать уже традиционными мерами профилактики в виде ношения масок, мытья рук, использования антисептических средств и т.д.

Напомним, симптомы циркулирующих в России вариантов COVID-19 остаются прежними: высокая температура, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, боли в мышцах. В некоторых случаях фиксируются расстройства желудочно-кишечного тракта. Аналогичные симптомы свойственны ОРВИ и гриппу. Поэтому для правильной постановки диагноза и назначения эффективного лечения необходимо своевременно обращаться к врачу.