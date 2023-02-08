Расследования

Волгоградского бизнесмена осудят за поставку бэушной мельницы в колонию

Расследования 08.02.2023 17:19
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08.02.2023 17:19


Директор коммерческой организации предстанет перед судом за мошенничество. Фроловский  межрайонный прокурор  Михаил Андреев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. 

– Бизнесмен обвиняется в трех эпизодах  мошенничества, совершенного лицом с использованием служебного положения и в крупном размере, – пояснила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.  

Расследованием установлено, что в период с декабря 2018  по март 2021 года обвиняемый занимался поставкой  комплектующих для мукомольного оборудования исправительного учреждения. При этом под видом новых запасных частей фактически использовались бывшие в употреблении комплектующие. 

Таким способом, по версии следствия,  коммерсантом было похищено более 700 тыс. рублей. 

Вину мужчина не признает. Дело рассмотрит Фроловский городской суд. Коммерсанту грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

По данным информагентства, перед судом предстанет руководитель ООО "Восток".

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