Директор коммерческой организации предстанет перед судом за мошенничество. Фроловский межрайонный прокурор Михаил Андреев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

– Бизнесмен обвиняется в трех эпизодах мошенничества, совершенного лицом с использованием служебного положения и в крупном размере, – пояснила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Расследованием установлено, что в период с декабря 2018 по март 2021 года обвиняемый занимался поставкой комплектующих для мукомольного оборудования исправительного учреждения. При этом под видом новых запасных частей фактически использовались бывшие в употреблении комплектующие.

Таким способом, по версии следствия, коммерсантом было похищено более 700 тыс. рублей.

Вину мужчина не признает. Дело рассмотрит Фроловский городской суд. Коммерсанту грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

По данным информагентства, перед судом предстанет руководитель ООО "Восток".