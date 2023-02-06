В городе Волгоградской области возле школы задержали извращенца

В городе Камышине Волгоградской области сегодня, 6 февраля, задержали мужчину, который, по информации местных жителей, занимался непотребными вещами вблизи со школой.

– Задержали и доставили в отделение полиции мужчину, который ходил у школы 16 и пугал детишек своими причиндалами, – сообщают авторы телеграм-канала «Жесть.Камышин», выложившие, в том числе, фото предполагаемого злоумышленника.

От местных жителей также известно, что задержал мужчину инструктор местной автошколы, случайно оказавшийся днем возле образовательного учреждения.

В правоохранительных органах, а также в СУ СК России по Волгоградской области данную информацию не комментируют. Однако ИА «Высота 102» достоверно известно из собственных источников в Камышине, что задержание действительно имело место. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Фото: Жесть.Камышин / t.me